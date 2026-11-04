Республіканці знайшли винного у поразці на проміжних виборах – ВВС

Однопартійці Дональда Трампа поклали на нього відповідальність за втрату республіканцями більшості в Палаті представників і Сенаті після серії перемог демократів у ключових штатах.

Представники та стратеги Республіканської партії заявили, що непопулярна політика президента, його низький рейтинг схвалення, а також зосередженість на війні з Іраном і будівництві у Вашингтоні замість проблем виборців призвели до поразки на виборах.

«Це його провина. Ніхто інший тут не винен. Це повне, тотальне відкидання президента Трампа. Це катастрофа першої величини. Ніхто не очікував, що все складеться саме так», — заявив BBC провідний республіканський лобіст у Техасі Білл Міллер.

Сам Трамп заявив у Truth Social, що його ім'я не фігурувало в бюлетенях, хоча пізніше визнав результати і зазначив, що проміжні вибори зазвичай є складними для партії чинного президента, тоді як його прихильники вказують на слабкі кампанії окремих місцевих кандидатів.

Джерело: ВВС.

У США президент Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном частково стала причиною масштабних втрат Республіканської партії на проміжних виборах. В інтерв’ю The Wall Street Journal він назвав близькосхідний конфлікт одним із чинників результату голосування та сказав, що зробив би це знову.

Член Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Вірджинія українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу. Він здобув переконливу перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дугом А. Оллівантом.

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