Reuters: Баррак просував фірму бізнес-партнера до проєкту в Іраку — The Express Tribune

Спецпосланець президента США в Іраку та Сирії Томас Баррак, за даними трьох співрозмовників Reuters, домагався залучення каліфорнійської інвестиційної групи TI Capital до проєкту відновлення нафтопроводу Кіркук—Баніяс між Іраком і Сирією. Компанію очолює його давній діловий партнер Зіад Гандур. Про це The Express Tribune повідомляє з посиланням на Reuters.

У липні Ірак і Сирія підписали меморандуми з консорціумом, до якого увійшли TI Capital, Chevron та катарська UCC Holding. Учасники мають провести технічні й фінансові дослідження для підготовки до відновлення трубопроводу, який забезпечив би маршрут постачання нафти в обхід Ормузької протоки.

Зв’язки з TI Capital

Баррак також є послом США в Туреччині. У фінансовій декларації, поданій у березні 2025 року, він вказав частку в ACD-TI Oakley Investment LLC — проєкті житлової забудови поблизу Сан-Франциско, яким управляє TI Capital. У документі зазначено, що він має право на отримання до п’ятої частини прибутку компанії після досягнення встановленого рівня доходу.

16 червня, приблизно за місяць до підписання угоди консорціуму, Баррак і прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді оприлюднили спільну заяву. У ній вони схвально оцінили рішення Іраку просувати меморандум із TI Capital щодо відновлення трубопроводу Кіркук—Баніяс. Chevron і UCC Holding у цій заяві не згадувалися.

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Питання етики

Reuters не виявив доказів того, що Баррак може отримати прибуток від самого трубопроводу чи інших пов’язаних проєктів. Двоє юристів із питань етики заявили агентству, що зв’язки з Гандуром не становили б кримінального конфлікту інтересів, якщо дипломат не має прямої фінансової вигоди від проєкту.

Водночас колишній головний юрист Білого дому з етики Річард Пейнтер назвав таке лобіювання «серйозною проблемою» з погляду правила про неупередженість посадовців. За його словами, участь ділового партнера в проєкті може вимагати усунення чиновника від розгляду питання навіть без власного фінансового інтересу.

За даними Reuters, Баррак не оформлював в Управлінні урядової етики США виняток щодо потенційного конфлікту інтересів через зв’язки з компанією. У Держдепартаменті США заявили, що дипломат не має ролі чи фінансового інтересу в проєкті трубопроводу, а його публічні заяви відображають давню політику США щодо регіональної енергетичної інтеграції.

Історичний трубопровід Кіркук—Баніяс десятиліттями транспортував іракську нафту до середземноморського узбережжя Сирії, проте не працює з часу вторгнення США в Ірак у 2003 році. Співрозмовники Reuters у серпні оцінювали вартість його відновлення у 15 млрд доларів і зазначали, що будівництво триватиме щонайменше чотири роки.

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