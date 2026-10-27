Reuters виправило матеріал про позицію нової влади Сербії щодо зброї для України

Міжнародне агентство Reuters виправило матеріал про плани нової влади Сербії щодо експорту зброї до зон бойових дій, зокрема в Україну. З тексту прибрали твердження, що політична сила «Студентський список» виступає за припинення такого експорту. У виправленій версії зазначено, що представники політсили не повідомили, чи планує майбутній уряд повністю зупинити постачання зброї за такими напрямками.

Виправлений матеріал опублікували на сайті Reuters 26 жовтня. У ньому йдеться про виклики, з якими може зіткнутися нове керівництво Сербії. У попередній версії статті агентство стверджувало, що «Студентський список», який, за наведеними в матеріалі даними, переміг на парламентських виборах, хоче припинити експорт сербської зброї до зон бойових дій. Це стосувалося й постачань, які зрештою можуть потрапляти в Україну.

Однак у виправленому тексті формулювання змінили. Тепер Reuters зазначає, що представники «Студентського списку» не уточнили, чи припинить майбутній уряд весь експорт зброї із Сербії до зон бойових дій. Окремо згадується продаж зброї західним посередникам. Через такі канали озброєння може потрапляти до України, хоча безпосереднім покупцем виступає не українська сторона.

Отже, виправлення стосується саме того, що відомо про позицію політичної сили. У новій версії агентство не стверджує, що вона вже визначилася з повною забороною експорту зброї до зон бойових дій.

Що раніше писали про ставлення політсили до Росії

У попередній версії матеріалу Reuters також ішлося, що «Студентський список» не планує приєднуватися до санкцій Європейського Союзу проти Росії. У тексті наводили слова про Росію як «велику державу і нашого історично важливого партнера, а в багатьох випадках — захисника». Однак у наданому матеріалі немає уточнення, хто саме зробив цю заяву та чи залишилося це твердження у виправленій версії статті.

Тому важливо розрізняти попередній текст Reuters і його виправлений варіант. Зміна формулювання щодо експорту зброї сама по собі не підтверджує, що майбутній уряд Сербії ухвалив остаточне рішення з цього питання.

Вучич визнав поразку та допустив санкції проти Росії

На тлі політичних змін у Сербії експрезидент Александар Вучич після визнання поразки на виборах заявив, що нова влада може запровадити санкції проти Росії вже навесні. Ця заява контрастує з попередніми повідомленнями про можливе збереження дружньої до Москви політики. Водночас слова Вучича не означають, що санкції вже погоджені або що майбутній уряд ухвалив відповідне рішення.

Позиція нового керівництва Сербії щодо Росії, санкцій ЄС та експорту зброї стане зрозумілішою після офіційних заяв і конкретних рішень. Наразі виправлений матеріал Reuters не дає підстав стверджувати, що «Студентський список» уже оголосив про намір повністю зупинити експорт сербської зброї до зон бойових дій. Про це йдеться у виправленому матеріалі Reuters.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав перемогу студентського списку Students Win (Student List) на парламентських виборах у Сербії та заявив, що Берлін активно підтримуватиме європейський шлях країни.

У Сербії опозиційний Студентський список, за попередніми результатами дострокових парламентських виборів, набрав 52,54% голосів. Коаліція колишнього президента Александара Вучича отримала 39,29%. Вучич визнав перемогу Студентського списку.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на результати парламентських виборів у Сербії, привітавши «Студентський список» із перемогою.

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