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Російський уряд частково скасував заборону на експорт дизельного пального. Рішення ухвалили після домовленостей між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним.

Постанова набрала чинності 10 жовтня та дозволяє спрямувати на міжнародний ринок 500 тисяч тонн дизеля. Російські нафтові компанії мають негайно розпочати укладання контрактів на закордонні постачання за погодженням з урядом.

Віцепрем’єр РФ Олександр Новак заявив, що послаблення обмежень нібито не зашкодить внутрішнім споживачам. За його словами, обсяг виробництва дозволяє Росії забезпечувати як власний ринок, так і експорт.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доходи від експорту російських нафтопродуктів допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. За його словами, наслідки послаблення обмежень стали особливо відчутними на тлі російських ударів по Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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