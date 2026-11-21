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Війна безпілотників між Україною та Росією призвела до різкого зростання світових цін на оптоволокно, яке використовують для керування дронами, стійкими до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Вартість високоякісного волокна піднялася приблизно з $4 до майже $30 за кілометр.

За даними Financial Times, Росія має перевагу в закупівлях завдяки прямим домовленостям із Китаєм та централізованому постачанню великих партій матеріалу.

Дрони на оптоволокні керуються через тонкий кабель, який розмотується під час польоту. На відміну від безпілотників із радіокеруванням, такі апарати не залежать від бездротового сигналу, тому засоби РЕБ не можуть придушити канал зв’язку з оператором.

За словами трейдерів і українських виробників дронів, ажіотажний попит на цю продукцію призвів до подорожчання оптоволокна більш ніж у шість разів. Додатково на ціни впливає попит з боку центрів обробки даних, які використовують його для виробництва кабелів.

За оцінками аналітиків китайського інвестиційного банку Huatai Securities, у 2026 році попит на оптоволокно для виробництва дронів може сягнути 146 млн кілометрів. Це на 155% більше, ніж торік. Водночас Україна планує виготовити щонайменше три мільйони FPV-дронів, а Росія – 3,5 млн.

Росія має перевагу на ринку, оскільки закуповує оптоволокно централізовано та великими партіями. Українські виробники натомість залежать від сотень окремих компаній і посередників. За словами українського трейдера, російські покупці мають прямі домовленості з китайськими постачальниками та менш чутливі до зростання цін.

Водночас подорожчання матеріалу починає впливати на економічну доцільність використання таких безпілотників. Засновник української компанії TAF Industries Олександр Яковенко розповів, що оптоволокно для одного дрона з дальністю польоту 30 км може коштувати майже $1000. Через це частина виробників віддає перевагу бездротовим системам керування та терміналам Starlink, які коштують близько $300.

Основним постачальником оптоволокна для світового ринку залишається Китай. На нього припадає понад половина глобального виробництва цього матеріалу та майже половина випуску готових оптичних кабелів. Однак нарощування виробництва обмежує нестача скляних заготовок, із яких виготовляють волокно.

Повідомляється, що китайські компанії продають оптоволокно через посередників, а деякі постачальники не цікавляться подальшим використанням своєї продукції. Зокрема, представниця компанії Potel Cable Group Джулія Лі повідомила, що з лютого попит на окремі волокна, які застосовують у дронах, зріс із нуля приблизно до половини всіх продажів компанії.

Водночас китайські виробники Hengtong і Fiberhome мають дочірні компанії в Росії. У Hengtong заперечили прямі продажі виробникам дронів і заявили, що значну частину продукції реалізують через посередників. У Fiberhome повідомили, що припинили вести бізнес у Росії багато років тому, але не прокоментували доходи своєї російської дочірньої компанії.

Китайське оптоволокно не обов’язково підпадає під обмеження на експорт товарів подвійного призначення. Експерт із британських санкцій проти Росії Валід Тахірхелі зазначив, що йому невідомо про санкції США, ЄС або Великої Британії проти китайських компаній саме за постачання оптоволокна для російських дронів.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що країна суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, а також виступили проти використання війни для дискредитації Китаю.

Про це пише Financial Times.

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