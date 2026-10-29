РФ почала експортувати зерно через Арктику, шукаючи альтернативу Чорному морю — Reuters

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Російські експортери почали використовувати арктичний порт Мурманська для відправлення пшениці за кордон. Новий маршрут має зменшити залежність від перевезень через Чорне та Балтійське моря.

28 жовтня в Мурманську розпочали завантаження першої партії зерна. До порту доставили 3,4 тисячі тонн пшениці, а загалом на судно планують завантажити близько 28 тисяч тонн для відправлення до Касабланки в Марокко.

Росія шукає альтернативні шляхи експорту через ризики для судноплавства на традиційних маршрутах. Раніше основним альтернативним напрямком стало Балтійське море: у вересні через його порти відправили 1,2 млн тонн зерна — понад 60% морського експорту цієї продукції.

Мурманськ має історичне значення: під час Другої світової війни через цей порт союзники постачали вантажі до СРСР. Тепер його планують активніше використовувати для експорту російської аграрної продукції.

Джерело: Reuters

Росія видала дозволи на вихід суден з експортними партіями зерна з Азовського моря. Це сталося вперше з 10 липня, коли морське сполучення в цьому районі зупинили через атаки українських безпілотників. Таким чином, після перерви тривалістю понад три з половиною місяці Росія знову відкриває експортний маршрут.

Путін доручив закуповувати зерно в аграріїв на тлі проблем з експортом через порти РФ.

Нагадаємо, Росія відкинула всі варіанти зернової угоди, яка могла б дозволити відновити вивезення сільськогосподарської продукції через Чорне море. Про це Bloomberg розповів міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. За його словами, Київ отримав відповідну інформацію від країн, які намагалися налагодити діалог із Москвою.

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