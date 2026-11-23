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росія проводить масштабну реконструкцію свого найбільшого військового гарнізону поблизу кордону з Фінляндією — у селищі Кам’янка Виборзького району Ленінградської області.

Як повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle з посиланням на свіжі супутникові знімки, модернізація об’єкта, розташованого за 60 кілометрів від фінських рубежів, дозволить збільшити його штатну чисельність із попередніх 4,4–4,5 тисячі до 11 тисяч військовослужбовців.

За словами військового експерта Марко Еклунда, на космічних знімках зафіксовано демонтаж старих казарм, їдалень та ангарів для техніки, замість яких зводять нові будівлі більшої місткості, бойовий навчальний центр і полігон для стрільб. Окрім військової інфраструктури, у містечку, де наразі мешкає близько восьми тисяч осіб, реконструюють 22 житлові будинки на 1,6 тисячі квартир для військових та їхніх родин. Раніше в Кам’янці базувалася бригада, проте тепер там формується 69-та гвардійська мотострілецька дивізія у межах відновленого у 2024 році Ленінградського військового округу, підрозділи якої також готують для війни проти України.

Кам’янка стала щонайменше сьомим прикордонним військовим об’єктом, який рф відновлює поблизу Фінляндії після її вступу до НАТО — раніше будівельні роботи розпочалися на базах у Петрозаводську та Новій Вілзі в Карелії, в Алакуртті, Лупче-Савіно та Печензі в Мурманській області, а також у сусідньому Кирилівському. За оцінкою командувача сухопутних військ Фінляндії генерал-лейтенанта Пасі Вялімякі, у перспективі ці заходи можуть призвести до чотирикратного зростання російського контингенту вздовж фінського кордону — із нинішніх 20 тисяч до 80 тисяч військових.

Джерело: фінська телерадіокомпанія Yle.

Фінські депутати підтримують ідею будівництва танкових загороджень та інших фортифікацій уздовж кордону з Росією ще в мирний час.

Фінляндія не має наміру залишати НАТО та продовжить бути членом Альянсу. Про це заявив президент країни Александр Стубб в інтерв’ю газеті Ilta-Sanomat.

Фінляндія вивчає можливість застосування протитанкових оборонних споруд, подібних до тих, які Україна використовує у війні, для зміцнення свого 1 340-кілометрового кордону з Росією, державою-агресором. Країна водночас посилює оборону східного флангу НАТО на тлі переозброєння російських сил.

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