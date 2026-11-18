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росія посилює військову логістичну інфраструктуру в округах поблизу кордонів держав-членів НАТО та на території Білорусі. Про це 18 листопада 2026 року заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін під час презентації дослідження «Моделі інформаційного тиску РФ: від України до Європи», передає «Главком».

За даними української розвідки, нарощування логістичної складової фіксується в Московському та Ленінградському військових округах, у Калінінградській області, а також у Білорусі. Йдеться про облаштування додаткових складів боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і розгортання польових вузлів зв’язку. Крім того, на білоруській території спостерігається збільшення присутності російських оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Водночас Євген Єрін наголосив, що наразі основні зусилля сухопутних військ рф зосереджені на війні проти України. У зв’язку з цим імовірність прямої військової агресії проти Польщі чи країн Балтії оцінюється як невисока.

Проте москва продовжує тестувати готовність Альянсу реагувати на загрози, поєднуючи інформаційні кампанії з інцидентами на військових і логістичних об’єктах. Таким чином рф намагається перевірити дієвість колективної оборони НАТО та через пропаганду переконати європейські суспільства у вразливості окремих країн Альянсу.

Джерело: «Главком».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих п'яти років. Це дозволить перевірити альянс на міцність.

Диктатор путін перед зустріччю з американською делегацією у складі спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявив, що рф нібито готова воювати з Європою, але не має такого наміру.

У випадку нападу рф на членів НАТО Альянс може завдати превентивного удару по цілям на російській території, про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Президент України Володимир Зеленський вважає цілком імовірним, що росія може відкрити другий фронт проти іншої європейської держави ще до закінчення війни в Україні.

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