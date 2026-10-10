РФ розпалює ворожнечу між поляками та українцями перед Днем незалежності Польщі, — ЦПД

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Напередодні Дня незалежності Польщі Росія посилила пропагандистську кампанію проти України. Москва поширює твердження про нібито погіршення відносин між країнами та втому польського суспільства від допомоги Києву.

До поширення деструктивних повідомлень у польському інформаційному просторі залучена російська дезінформаційна мережа Pravda, також відома як Portal Kombat.

Її ресурси просувають тези про нібито "крах польсько-української дружби", зростання ксенофобських настроїв у Польщі та загальну втому місцевого суспільства від України.

Такі повідомлення створюють враження, що відносини між Варшавою та Києвом стрімко погіршуються, а підтримка українців серед поляків слабшає.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що йдеться про системну тактику Росії. Кремль намагається штучно посилювати суперечності між країнами-партнерами та створювати ілюзію глибокої ворожнечі між ними.

Розрахунок полягає в тому, щоб послабити міжнародну підтримку України та підірвати єдність європейських держав.

Активізація таких інформаційних операцій перед польським національним святом є черговою спробою Росії вплинути на суспільні настрої та використати відносини між Україною і Польщею для просування власних інтересів.

Нагадаємо, що пропаганда рф посилила дезінформаційну кампанію довкола трагедії в Бучі, орієнтуючись на західну аудиторію. У такий спосіб ворог намагається відвернути увагу світової спільноти від нарощування терору проти цивільного населення України.

Також російська пропаганда запустила фейковий «флешмоб», спрямований проти мобілізації в Україні. У мережі поширюють фотографії нібито вагітних українок, які тримають аркуші паперу із закликами не проводити мобілізацію.

Російська пропаганда поширює постановочне відео для дискредитації 119-ї бригади ТрО — ЦПД.

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