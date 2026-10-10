РФ розпалює ворожнечу між поляками та українцями перед Днем незалежності Польщі, — ЦПД
Напередодні Дня незалежності Польщі Росія посилила пропагандистську кампанію проти України. Москва поширює твердження про нібито погіршення відносин між країнами та втому польського суспільства від допомоги Києву.
До поширення деструктивних повідомлень у польському інформаційному просторі залучена російська дезінформаційна мережа Pravda, також відома як Portal Kombat.
Її ресурси просувають тези про нібито "крах польсько-української дружби", зростання ксенофобських настроїв у Польщі та загальну втому місцевого суспільства від України.
Такі повідомлення створюють враження, що відносини між Варшавою та Києвом стрімко погіршуються, а підтримка українців серед поляків слабшає.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У Центрі протидії дезінформації зазначають, що йдеться про системну тактику Росії. Кремль намагається штучно посилювати суперечності між країнами-партнерами та створювати ілюзію глибокої ворожнечі між ними.
Розрахунок полягає в тому, щоб послабити міжнародну підтримку України та підірвати єдність європейських держав.
Активізація таких інформаційних операцій перед польським національним святом є черговою спробою Росії вплинути на суспільні настрої та використати відносини між Україною і Польщею для просування власних інтересів.
Нагадаємо, що пропаганда рф посилила дезінформаційну кампанію довкола трагедії в Бучі, орієнтуючись на західну аудиторію. У такий спосіб ворог намагається відвернути увагу світової спільноти від нарощування терору проти цивільного населення України.
Також російська пропаганда запустила фейковий «флешмоб», спрямований проти мобілізації в Україні. У мережі поширюють фотографії нібито вагітних українок, які тримають аркуші паперу із закликами не проводити мобілізацію.
Російська пропаганда поширює постановочне відео для дискредитації 119-ї бригади ТрО — ЦПД.