РФ вимагає з виїхавшого за кордон Чубайса $244 млн через збитки Роснано

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Російські судові пристави розпочали стягнення з колишнього глави «Роснано» Анатолія Чубайса майже $244 млн. Вимоги пов’язані зі збитками від проєктів корпорації, які реалізовувалися за часів його керівництва.

За даними судових матеріалів, на які посилається ТАСС, загальна сума стягнення становить 19,87 млрд рублів, або близько $244 млн. Із них 17,74 млрд рублів (приблизно $217 млн) — відшкодування збитків, ще 2,13 млрд рублів (близько $26 млн) — виконавчі збори. Загалом щодо Чубайса відкрили 14 виконавчих проваджень, у межах трьох із них арештували майно.

Однією з підстав для претензій став проєкт Plastic Logic, який передбачав виробництво гнучких електронних планшетів для шкіл. У квітні 2026 року Арбітражний суд Москви частково задовольнив позов «Роснано» до Чубайса та колишніх топменеджерів. Екскерівник корпорації оскаржив це рішення.

Інший позов стосується проєкту Crocus зі створення виробництва магніторезистивної оперативної пам’яті MRAM. У липні 2026 року суд постановив стягнути з колишніх керівників заявлені збитки в розмірі 11,9 млрд рублів — близько $146 млн.

Адвокат Чубайса Павло Хлюстов відкидає претензії корпорації та заявляє, що захист надав докази відсутності збитків з вини колишнього менеджменту. Сам Чубайс раніше називав справи проти екскерівників «Роснано» репресіями.

Чубайс очолював корпорацію з 2008 до 2020 року. У березні 2022-го він залишив посаду спецпредставника президента РФ і виїхав із Росії, пояснивши своє рішення незгодою з війною проти України.

Гагаринський суд москви засудив колишнього управляючого директора з інвестиційної діяльності «Роснано» Андрія Кушнарьова до дев'яти років колонії загального режиму у справі про розтрату понад 7,5 мільярда рублів (близько 90 млн дол.).

Колишній глава «Роснано» Анатолій Чубайс, який заперечує санкції, введені проти нього в Канаді, заявив, що завжди перебував в опозиції президенту РФ та виступав проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ленінський районний суд Єкатеринбурга постановив вилучити на користь держави акції комунальної компанії «Облкоммунэнерго» та низки інших підприємств, які належали російським бізнесменам Артему Бикову та Олексію Боброву.

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