У Люксембурзі Російська Федерація — держава-агресор — заявила, що від 2022 року продала країнам Європейського Союзу енергоносіїв на 320,7 млрд доларів попри санкції, запроваджені через війну проти України. Як повідомляє France 24, про це заявив віцепрем’єр РФ з питань енергетики Олександр Новак. Він назвав цю суму обсягом постачань енергоресурсів до держав ЄС.

Постачання попри санкції

За словами Новака, протягом перших дев’яти місяців 2026 року європейські країни придбали російських вуглеводнів на 21,3 млрд доларів. Російський посадовець пояснив продовження поставок винятками із санкційних обмежень для окремих напрямів. Він також заявив, що експорт нафти з РФ до кінця року може повернутися до довоєнних обсягів.

Євросоюз після початку війни Росії проти України у 2022 році запровадив численні санкції проти РФ. Водночас деякі держави, зокрема Франція, продовжують закуповувати російські вуглеводні, передусім скраплений природний газ. Словаччина та Угорщина, які не мають виходу до моря, користуються винятками, що дозволяють їм купувати російську нафту, яка постачається трубопроводами.

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Позиція Швеції

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, прибувши на зустріч глав МЗС ЄС у Люксембурзі, порівняла названу Росією суму з 218,7 млрд євро, або 244 млрд доларів, підтримки, наданої Євросоюзом Україні від початку війни. За її словами, обсяг імпорту російських енергоносіїв до ЄС перевищив допомогу Україні.

Вона також заявила, що використання заморожених у блоці російських суверенних активів могло б майже подвоїти загальний обсяг підтримки України. За даними France 24, названий Росією показник не враховує російську нафту, яка потрапляє до Європи непрямим шляхом після перероблення в третіх країнах, зокрема в Індії або Туреччині.

Європейські країни також розкритикували угоду, яка дозволяє Сполученим Штатам імпортувати російський дизель. Міністр фінансів США Скотт Бессент у відповідь звинуватив європейців у лицемірстві, заявивши, що вони продовжують фінансувати президента РФ Володимира Путіна.

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