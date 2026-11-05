рф здатна зупинити війну за наявності бажання путіна – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський під час виступу на спеціальній панелі 30-го Іберо-американського саміту заявив, що рф здатна припинити бойові дії, якщо диктатор володимир путін має таке бажання.

Глава держави навів приклад успішної гуманітарної операції в Олешках, координованої спільно з першою леді США, під час якої тимчасово припинилися обстріли.

Аналогічні рішення, за словами Зеленського, визначають повернення полонених і депортованих українських дітей. Президент наголосив на загрозі залучення до російської армії депортованих дітей, які досягли повноліття, та закликав світову спільноту публічно реагувати на ці злочини.

Джерело: Офіс Президента України.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Мадриді з президентом Європейської ради Антоніу Коштою наголосив на необхідності участі представників Європи у переговорах щодо гарантій безпеки та економічного відновлення України.

Президент України Володимир Зеленський 5 листопада обговорив із прем’єр-міністром Андорри Шав’єром Еспотом Саморою можливу допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. За словами глави держави, Україні вже вдалося повернути 2790 дітей із понад 20 тисяч, яких незаконно вивезла Росія.

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