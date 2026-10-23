Rheinmetall відкрив у Великій Британії завод із виробництва гармат

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall офіційно відкрив у Телфорді новий виробничий майданчик під назвою «Британський гарматний зал». На підприємстві виготовлятимуть великокаліберну зброю для танків та артилерійських систем.

Зазначається, що новий завод є частиною інвестицій Rheinmetall у розмірі понад 200 млн фунтів стерлінгів.Очікується, що на об'єкті додатково залучать 100 висококваліфікованих фахівців. Наразі в Телфорді на Rheinmetall працює близько 685 осіб.

«Гарматний зал» вироблятиме 120-мм та 155-мм системи озброєння, зокрема для танка Challenger 3 та майбутніх артилерійських платформ. На піковій потужності він може виробляти до 245 стволів на рік для обох калібрів, а також понад 50 казенних частин щорічно.

З часом Rheinmetall також має намір впровадити у виробництво британську сталь від Sheffield Forgemasters, що ще більше зміцнить внутрішні ланцюги поставок та підтримає британську сталеливарну промисловість. Об'єкт відкрив Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall AG.

Джерело: Rheinmetall

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