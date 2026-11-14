Рибалки з Еквадору подадуть позов проти США через заявлену атаку дронів — The Guardian

Шістнадцять рибалок з Еквадору планують подати позов проти уряду США, стверджуючи, що американські військові атакували їхнє судно La Negra Francesca Duarte II двома озброєними дронами в Тихому океані. Позов мають подати в понеділок до окружного суду США Західного округу Пенсильванії, повідомляє The Guardian.

Заяви рибалок

Позивачі заявляють, що 17 березня поверталися з двотижневого рибальського рейсу, коли їх атакували приблизно за 385 морських миль від еквадорського порту Манта. За їхньою версією, два дрони вибухнули на борту, судно зайнялося та було повністю знищене. У позові зазначено, що двоє членів екіпажу зазнали серйозних опіків ніг, рук і спини.

Рибалки також стверджують, що після атаки стрибнули у воду та сіли в невеликі рятувальні човни, якими попрямували до невстановленого військового судна. За їхніми словами, за човнами стежив дрон, а військові у камуфляжі зв'язали чоловіків пластиковими стяжками та надягли на голови пластикові каптури.

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Вимоги позову та позиція США

У позові рибалки вимагають невизначеної фінансової компенсації за атаку, а також за заявлені викрадення й катування. Вони стверджують, що після затримання їх доправили до центру утримання в Сальвадорі, де вони провели кілька тижнів. Адвокат позивачів Ден Ковалик заявив, що через втрату судна жоден із рибалок не зміг повернутися до роботи та утримувати сім'ї.

Позивачі заперечують будь-який зв'язок із наркоторгівлею. У заяві також сказано, що еквадорська влада перед атакою оглянула судно та не виявила наркотиків або зв'язків екіпажу з картелями. Рибалки пов'язують атаку з операцією Southern Spear, яку адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила в листопаді 2025 року для протидії так званим наркотерористам у Карибському басейні та Тихому океані.

У Міністерстві оборони США заявили, що відомство не коментує судові справи, які перебувають на розгляді. Раніше Пентагон і Берегова охорона США заперечували участь в операціях проти еквадорських рибальських суден. Південне командування США тоді повідомляло, що не має інформації про описані інциденти та що американські сили діють у межах встановлених правових повноважень.

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