Річна інфляція на Кубі зросла до 28,44% у вересні — The Rio Times

На Кубі річна інфляція у вересні сягнула 28,44%, порівняно з 25,19% у серпні. За місяць ціни зросли на 3,37%, а від початку року — на 24,85%, повідомляє The Rio Times з посиланням на дані Національного управління статистики та інформації Куби (ONEI).

Продукти стали головним чинником зростання

Продовольчі товари та безалкогольні напої забезпечили 73,39% місячного приросту індексу цін. Найбільше у вересні подорожчали порошкові безалкогольні напої — на 17,73%, сосиски та хот-доги — на 11,72%, а також свинина — на 10,69%.

У річному вимірі продукти й безалкогольні напої подорожчали на 42,66%. Ціни в ресторанах і готелях зросли на 39,11%, а транспортні послуги — на 24,80%.

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Зарплата у державному секторі

ONEI оцінює середню місячну зарплату працівників державного сектору у 7354 кубинські песо. За неофіційним курсом близько 795 песо за долар це приблизно 9,25 долара США. Найвищу середню оплату праці зафіксували у будівництві — 14 743 песо, або близько 18,54 долара за неофіційним курсом.

Неофіційний валютний курс суттєво відрізняється від офіційних курсів центрального банку Куби. За даними джерела, приватні та неформальні ринки стали основним каналом постачання товарів для мільйонів кубинців, тому медіа використовують саме цей курс для розрахунків.

Паливний чинник

За інформацією OnCuba, яку наводить The Rio Times, зростання цін збіглося з посиленням обмежень США щодо постачання пального на острів. Кубинська влада пов'язує дефіцит пального з американською політикою, однак наведена статистика не дозволяє визначити, яку частку інфляції пояснює саме цей чинник.

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