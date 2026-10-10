Річна інфляція в Гондурасі зросла до 6,28% у вересні — The Rio Times

У Гондурасі річна інфляція у вересні 2026 року становила 6,28%, проти 6,20% у серпні та 4,55% у вересні 2025 року. Про це свідчать дані Центрального банку Гондурасу, повідомляє The Rio Times. Це найвищий річний показник за останній рік офіційної статистики.

Водночас місячна інфляція сповільнилася до 0,48% після 0,79% у серпні. Базова інфляція, яка не враховує найбільш мінливі компоненти, становила 3,47% і залишалася в межах цільового діапазону центробанку.

Пальне та продукти стали головними чинниками

Найбільше на річний показник вплинуло подорожчання транспорту: ціни в цій категорії зросли на 16,05% та додали 2,67 відсоткового пункта до загальної інфляції. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 6,01%, додавши 1,57 відсоткового пункта.

Центробанк пов’язав зростання цін із подорожчанням імпортного пального на тлі вищих світових цін на нафту, а також із погодними чинниками, пов’язаними з Ель-Ніньйо. Вони вплинули на вартість молочної продукції, цукру, яловичини та червоної квасолі. Внесок енергоносіїв у річну інфляцію банк оцінив у 2,40 відсоткового пункта.

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Інфляція перевищує цільовий діапазон

Цільовий рівень інфляції Центрального банку Гондурасу становить 4% із допустимим відхиленням на один відсотковий пункт у кожен бік. Загальна інфляція перевищує верхню межу цього діапазону з квітня. 18 вересня банк підвищив облікову ставку на 0,25 відсоткового пункта — до 6%, і рішення набуло чинності 21 вересня.

Найвищу річну інфляцію зафіксували на півдні країни — 7,49%. У столичному окрузі Тегусігальпи показник становив 6,07%, а в агломерації Сан-Педро-Сула — 5,94%. В інших регіонах півночі інфляція сягнула 6,77%, а в інших районах центральної частини країни — 6,71%.

Із 405 товарів і послуг у споживчому кошику 59,5% позицій подорожчали у вересні. У серпні частка таких позицій становила 64%.

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