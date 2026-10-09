Ритейлери ОАЕ фрахтують судна через перебої в постачанні — The National

Продовольчі ритейлери та виробники в Об’єднаних Арабських Еміратах змінюють ланцюги постачання через перебої в морській логістиці, пов’язані з війною з Іраном і закриттям Ормузької протоки. Компанії шукають ближчих постачальників, фрахтують судна виключно для власних поставок і завчасно закуповують сировину, повідомляє The National.

За словами директора з власних торгових марок Lulu Group International Шаміна Сайнуллабдіна, доставка морем у деяких випадках тривала до 70 днів, що створює проблему для товарів із коротким терміном придатності. Він зазначив, що близько 80% продуктів харчування в ОАЕ імпортують, тому мережа активніше шукає локальних партнерів і замінники товарів, які раніше переважно надходили з Європи та Північної Америки.

Чартерні перевезення

Lulu Group International почала доставляти вантажі чартерними літаками та суднами до країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, де працюють її магазини. Компанія також фрахтує судна виключно для власних поставок з Індії, Таїланду, Китаю, Індонезії, Іспанії, Туреччини та Італії.

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Сайнуллабдін пояснив, що раніше вантажі різних виробників перевозили разом, тоді як тепер ритейлер самостійно консолідує замовлення та організовує морські перевезення. Компанія також переорієнтовує закупівлі на азійські ринки, щоб скоротити відстань до постачальників.

Запаси сировини та локальне виробництво

Виробник харчових продуктів United Foods, зокрема олії та топленого масла, зробив ставку на попередні замовлення сировини великими партіями. Старший менеджер B2B-напряму компанії Мохамад Зіад Аль Наджар повідомив, що закупівлі планували за кілька місяців наперед, а отриманих великих партій може вистачати до п’яти місяців.

Al Ain Farms Group натомість зосередилася на продукції місцевого виробництва. Голова компанії Тарек Аль Хосані заявив, що маркування «зроблено в ОАЕ» має цінність для покупців, які пов’язують продукцію країни з регулюванням ринку, продовольчою безпекою та стандартами охорони здоров’я. Представники компаній також відзначили підтримку уряду ОАЕ у вирішенні проблем із отриманням товарів.

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