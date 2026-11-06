Рютте назвав ймовірний сценарій завершення війни в Україні — Bloomberg

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що війна Росії проти України, найімовірніше, завершиться укладенням мирної угоди, яка вимагатиме компромісів. На його думку, повна перемога однієї зі сторін є малоймовірною.

Журналісти поцікавилися в Рютте, чи вважає він можливою перемогу однієї зі сторін у повномасштабній війні, яку Росія розпочала проти України в лютому 2022 року.

Генсек НАТО висловив сумнів у такому розвитку подій. За його словами, війни подібного масштабу зазвичай завершуються дипломатичними домовленостями, які передбачають пошук компромісів між сторонами.

«Я не думаю, що це дуже ймовірно. Такі війни завжди закінчуються мирною угодою, яка часто є своєрідним компромісом», – заявив Рютте.

Водночас генеральний секретар Альянсу не уточнив, які саме поступки або домовленості можуть стати частиною потенційного мирного врегулювання російсько-української війни.

Окрему увагу Рютте приділив майбутній безпековій ситуації в Європі. На його переконання, навіть після припинення війни в Україні загроза російської агресії залишатиметься актуальною для держав НАТО.

Очільник Альянсу пояснив, що нині значна частина російських військових залучена до бойових дій на українській території. Однак після завершення війни ці сили залишаться у розпорядженні Москви.

«Російська загроза зараз не проявляється безпосередньо на нашому кордоні, тому що багато хто з цих солдатів зайнятий в Україні. Але якщо там все закінчиться, то величезна армія існуватиме не просто так», – наголосив генсек НАТО.

Крім того, Рютте прокоментував відносини між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Рютте зазначив, що для обох політиків важливо підтримувати «хороші стосунки». Водночас він не пояснив, як саме такі відносини можуть вплинути на подальші переговори про завершення війни.

Джерело: Bloomberg

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих п'яти років. Це дозволить перевірити альянс на міцність.

Диктатор путін перед зустріччю з американською делегацією у складі спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявив, що рф нібито готова воювати з Європою, але не має такого наміру.

У випадку нападу рф на членів НАТО Альянс може завдати превентивного удару по цілям на російській території, про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Президент України Володимир Зеленський вважає цілком імовірним, що росія може відкрити другий фронт проти іншої європейської держави ще до закінчення війни в Україні.

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