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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про солідарність із Польщею після інциденту з російськими ракетами, які опинилися на її території 20 листопада. Він повідомив, що обговорив ситуацію з прем’єр-міністром країни Дональдом Туском.

За словами генсека НАТО, під час розмови з Туском ішлося про «серйозні порушення» польського повітряного простору в ніч на 20 листопада. У зв’язку з інцидентом у повітря підняли винищувачі НАТО.

«Ми солідарні з Польщею та продовжуватимемо посилювати нашу здатність стримувати та захищати. Цей інцидент явно небезпечний і є наслідком війни Росії проти України. Я засуджую атаки Росії, а також її війну, що триває. Ми залишаємось єдиними як союзники та продовжуватимемо підтримувати Україну», — написав Марк Рютте.

Генсек наголосив, що НАТО залишається єдиним у підтримці Польщі та України й надалі працюватиме над посиленням оборонних і стримувальних можливостей Альянсу.

Про це Рютте написав у своєму акаунті в соцмережі Х.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи інцидент із порушенням повітряного простору країни, попередив, що на Польщу чекають «місяці великих випробувань». Глава польського уряду зробив таку заяву на тлі інциденту з ракетами та дроном.

Нагадаємо, що Дональд Туск скликав екстрену нараду через порушення повітряного простору Польщі.

Польща перевірить порушення повітряного простору під час атаки РФ на Україну, — Туск.

Інцидент стався 20 листопада на південному сході країни, неподалік військового полігона Нова Демба, де тривають масштабні навчання за участю європейських військових, зокрема британських підрозділів. Ракета впала під час масованої російської атаки на Україну.

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