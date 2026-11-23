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Вступ України до НАТО наразі стримують кілька держав-членів Альянсу, серед яких не лише Сполучені Штати, однак жодна країна блоку не підтримує вимоги рф повернути Альянс до конфігурації 1997 року. Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив 23 листопада під час сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні.

За словами генсека, рішення Вашингтонського саміту 2024 року про незворотність шляху України до НАТО залишається чинним, проте наразі його реалізація не має одностайної підтримки союзників.

Конкретних держав, які разом зі США стримують цей процес, Рютте не назвав, але наголосив, що в разі відсутності членства міжнародні партнери — зокрема «Коаліція охочих» на чолі з Францією, Великою Британією та Німеччиною за підтримки США — мають надати Україні потужні гарантії безпеки після укладення мирної угоди чи довгострокового перемир’я.

Окремо Рютте категорично відкинув вимоги москви зразка кінця 2021 року щодо відмови від розширення Альянсу та обмеження присутності військ і озброєнь у державах, які приєдналися після 1997 року. Він підкреслив, що в НАТО ніхто не вважає такі пропозиції прийнятними, а рішення про розміщення сил ухвалюють виключно країни-члени Альянсу без права голосу з боку рф.

Джерело: Главком.

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом останніх місяців неодноразово порушували на закритих зустрічах із представниками України та європейських країн питання можливого вступу Києва до НАТО в обмін на територіальні поступки Росії.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва не погодиться навіть на так зване «квазичленство» України в НАТО. За його словами, будь-які формули, які передбачають такий статус для Києва, є неприйнятними для Кремля.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, Німеччина, заявив про посилення ворожої активності проти держав Альянсу. Йдеться, зокрема, про диверсії на залізниці, атаки на вантажні судна в морі та безперервні кібератаки.

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