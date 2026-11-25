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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив на захист підходу президента США Дональда Трампа до Владіміра Путіна. За його словами, американський лідер піддає господаря Кремля випробуванням.

Напередодні зустрічі з Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, яка відбудеться в середу, Рютте заявив, що Трамп піддає Путіна випробуванню, зокрема під час їхньої зустрічі в Шеньчжені минулого тижня.

Рютте зазначив, що Трамп ставить запитання: "Чи готовий він сісти за стіл переговорів? Чи готовий він справді вести переговори?"

Генсек НАТО підкреслив, що цей тиск необхідно підтримувати.

"Я думаю, що це працює, і ми маємо продовжувати в тому ж дусі", – додав він.

Заяву генсека НАТО наводить dpa.

У Кремлі розкрили подробиці переговорів президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, які відбулися в китайському Шеньчжені 18 листопада. Після двосторонньої зустрічі лідери не виступили зі спільною заявою для журналістів.

Путін після зустрічі з Трампом та Цзіньпіном звинуватив Україну у небажанні миру.

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