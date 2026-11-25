Рютте заявив, що Трамп випробовує Путіна
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив на захист підходу президента США Дональда Трампа до Владіміра Путіна. За його словами, американський лідер піддає господаря Кремля випробуванням.
Напередодні зустрічі з Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, яка відбудеться в середу, Рютте заявив, що Трамп піддає Путіна випробуванню, зокрема під час їхньої зустрічі в Шеньчжені минулого тижня.
Рютте зазначив, що Трамп ставить запитання: "Чи готовий він сісти за стіл переговорів? Чи готовий він справді вести переговори?"
Генсек НАТО підкреслив, що цей тиск необхідно підтримувати.
"Я думаю, що це працює, і ми маємо продовжувати в тому ж дусі", – додав він.
Заяву генсека НАТО наводить dpa.
У Кремлі розкрили подробиці переговорів президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, які відбулися в китайському Шеньчжені 18 листопада. Після двосторонньої зустрічі лідери не виступили зі спільною заявою для журналістів.
Путін після зустрічі з Трампом та Цзіньпіном звинуватив Україну у небажанні миру.