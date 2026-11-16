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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів переговори у штаб-квартирі Альянсу зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком та прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, запевнивши у незмінній підтримці Києва на тлі російських атак.

«Наша співпраця є надзвичайно цінною, і я високо оцінюю героїчні зусилля України, спрямовані на забезпечення захисту її населення та інфраструктури в умовах безперервних атак з боку Росії. Україна може розраховувати на постійну підтримку НАТО», — написав генсек Альянсу в соцмережі.

Сергій Корецький цього ж дня окремо обговорив фінансування оборони з єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом та питання фінансової допомоги і вступу України до ЄС із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Джерело: допис генерального секретаря НАТО Марка Рютте в соцмережі X.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що війна Росії проти України, найімовірніше, завершиться укладенням мирної угоди, яка вимагатиме компромісів. На його думку, повна перемога однієї зі сторін є малоймовірною.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія продовжує становити серйозну та довгострокову загрозу для Європи. За його словами, країни Альянсу не повинні недооцінювати ці ризики.

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