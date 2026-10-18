RMF FM анонсувала розмову зі Шмішеком про кризу Конституційного трибуналу — RMF24

У Польщі радіостанція RMF FM анонсувала ранкову розмову з євродепутатом Кшиштофом Шмішеком, однією з головних тем якої стане загострення кризи навколо Конституційного трибуналу. Як повідомляє RMF24, суперечка стосується складання присяги новообраними суддями, повноважень президента Кароля Навроцького та дій маршалка Сейму Влодзімежа Чажастого.

Суперечка навколо трибуналу

За даними видання, ця суперечка посилює конфлікт між урядовим табором і президентським палацом. Під час ефіру планують обговорити можливість подолання глухого кута та відновлення спроможності Конституційного трибуналу ефективно працювати.

Також учасники розмови мають порушити питання, хто повинен визначити законність процедури та якими можуть бути наслідки подальшого протистояння навколо цієї інституції.

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Інші теми ефіру

Серед заявлених тем — законодавчі пропозиції щодо часткової декриміналізації надання допомоги при аборті та відновлення можливості переривання вагітності у разі тяжких вад плода. RMF24 зазначає, що після понад дворічної перерви парламентська комісія повернулася до розгляду цих положень. Відновлення роботи над ними пов'язують із домовленістю маршалка Сейму Влодзімежа Чажастого та прем'єр-міністра Дональда Туска.

У програмі також планують обговорити проєкт ЄС EU KIDS Act, який викликає заперечення частини середовища творців комп'ютерних ігор. Окремою темою стане дискусія про можливий перехід Євросоюзу від семирічних бюджетних циклів до коротших, зокрема чотирирічних.

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