RNC виділяє понад $50 млн на вибори до Конгресу США — The Hill

У США Республіканський національний комітет (RNC) виділяє понад 50 млн доларів на підтримку кандидатів партії на виборах до Палати представників і Сенату. Кошти мають піти на збереження республіканцями більшості в обох палатах Конгресу впродовж останніх двох тижнів перед днем голосування.

Понад 44 млн доларів уже переказали

Як повідомляє The Hill, видання The New York Times першим поінформувало про переказ грошей структурам, які займаються підтримкою республіканських кандидатів до Палати представників та Сенату.

У RNC заявили, що від середини серпня до середини жовтня передали понад 44 млн доларів Національному республіканському комітету Конгресу та Національному республіканському сенаторському комітету. RNC розподілив ці кошти між двома комітетами порівну.

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Очікують ще щонайменше 6 млн доларів

До дня виборів наступного місяця обидва комітети мають отримати від RNC ще щонайменше 6 млн доларів. Видання зазначає, що республіканці загалом мають значну перевагу в залученні коштів, однак опитування вказують на складну боротьбу за більшість на Капітолійському пагорбі.

За даними партнерів The Hill із Decision Desk HQ, у загальнонаціональному опитуванні щодо виборів до Конгресу демократи мають 49,9% підтримки проти 42,4% у республіканців. Прогноз Decision Desk HQ оцінює шанси демократів здобути більшість у Сенаті у 56%, а республіканців — у 44%. У Палаті представників демократи мають 77% імовірності зберегти більшість, республіканці — 23%.

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