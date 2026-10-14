Ро Со-йон не оскаржуватиме рішення про 944 млрд вон у справі про розлучення — Korea Herald

Керівниця Art Center Nabi Ро Со-йон у Південній Кореї вирішила не подавати зустрічну апеляцію щодо рішення Високого суду Сеула про виплату їй 944 млрд вон у справі про розлучення з головою SK Group Чхве Те-воном. Тепер у Верховному суді розглядатимуть лише апеляцію Чхве, повідомляє Korea Herald.

Строк для зустрічної апеляції

Адвокати Ро не подали зустрічної апеляції до дедлайну, що сплив у вівторок, повідомили юридичні джерела виданню. Це означає, що вона не домагатиметься перегляду частин рішення щодо майна, яке підлягає поділу, або порядку його розподілу.

У липні Високий суд Сеула після повторного розгляду справи, повернутої Верховним судом, зобов’язав Чхве виплатити Ро 944 млрд вон готівкою. Суд оцінив активи, що підлягають поділу між подружжям, приблизно у 2,9 трлн вон. До цієї суми увійшли акції SK орієнтовною вартістю 2 трлн вон, а Ро присудили одну третину майна.

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Апеляція Чхве

Чхве подав апеляцію в серпні, але згодом звузив її до 244 млрд вон, фактично погодившись із виплатою 700 млрд вон. Його адвокати вважають, що частка Ро у третину активів є завеликою після торішнього рішення Верховного суду, який не дозволив ураховувати як її внесок у спільні активи ймовірний тіньовий фонд на 30 млрд вон, пов’язаний з її батьком — колишнім президентом Ро Те-у.

Також Чхве заперечує проти врахування зростання вартості акцій SK після дати оцінки активів та включення до майна його частки в SK Siltron, придбаної у 2017 році після розпаду шлюбу. Очікується, що Верховний суд призначить суддю для розгляду справи після отримання відповіді Ро на апеляційну скаргу Чхве.

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