Роб Сенд перемагає на виборах губернатора Айови за прогнозом AP — The Guardian

У США демократ Роб Сенд, за прогнозом Associated Press, переміг на виборах губернатора штату Айова, випередивши республіканця Зака Лана. Про це повідомляє The Guardian.

Перша перемога демократів із 2006 року

44-річний Сенд є аудитором штату та єдиним демократом, який обіймав загальноштатну виборну посаду в Айові. Він стане першим представником Демократичної партії, який здобув посаду губернатора штату з 2006 року.

Айова двічі голосувала за Барака Обаму на президентських виборах, однак тричі підтримувала Дональда Трампа, коли його ім’я було у виборчому бюлетені. Республіканська партія останніми роками домінувала в політиці штату.

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Кампанія за співпрацю партій

У кампанії Сенд наголошував на двопартійній співпраці та потребі відновити збалансовану політику в штаті. На святкуванні перемоги він заявив, що в Айові відновлено збалансоване врядування, а з січня політичним силам доведеться працювати разом.

Сенд назвав серед пріоритетів поліпшення якості води, підзвітність влади та вдосконалення політичного процесу. Його суперник Лан був політичним новачком, якого підтримував рух Роберта Кеннеді-молодшого Make America Healthy Again.

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