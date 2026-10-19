Роберта Макклелланда запропонували призначити главою НАКК Австралії — The Guardian

В Австралії колишнього генерального прокурора країни та суддю Роберта Макклелланда запропонували призначити головою Національної антикорупційної комісії. Він має змінити Пола Бреретона, який у травні залишив посаду першого керівника цього органу.

Досвід кандидата

Макклелланд обіймав посаду генерального прокурора в уряді Кевіна Радда у 2007–2011 роках. Від 2018 року він є заступником головного судді Федерального окружного та сімейного суду Австралії. У 2015 році коаліція призначила його до цього суду.

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Нові призначення

Генеральна прокурорка Мішель Роуленд заявила, що Макклелланда обрали за результатами відкритого, конкурентного та заснованого на заслугах відбору. Новим заступником комісара Національної антикорупційної комісії також запропонували призначити Крістофера Савундру.

Роуленд привітала обох кандидатів із запропонованими призначеннями та сказала, що їхній досвід стане перевагою для комісії в її роботі з підвищення доброчесності в державному секторі Співдружності. Про це повідомляє The Guardian.

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