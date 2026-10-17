Робоча група президента Трампа замовить звіт про ризики ШІ — NDTV

У США робоча група президента Дональда Трампа з питань штучного інтелекту під час першого засідання вирішила замовити звіт про ризики цієї технології. Документ має охопити питання кібербезпеки, біобезпеки, а також контролю над моделями ШІ та їхньої підзвітності, повідомляє NDTV World.

Звіт і повідомлення про інциденти

Звіт для робочої групи має підготувати Президентська рада радників з питань науки і технологій. Панель відома як Super Intelligence Force — термін, який президент використовує для позначення штучного інтелекту.

Група також планує розробити протоколи та механізми, за якими лабораторії завчасно попереджатимуть уряд і систематизовано повідомлятимуть про порушення безпеки, злами, джейлбрейки та інші проблеми. Робочу групу очолює директор Національної розвідки Джей Клейтон.

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Координація без нових правил

За інформацією Білого дому, робоча група також планує створити координаційний комітет із правоохоронної діяльності та захисту споживачів за участю Міністерства юстиції, Федеральної торгової комісії та інших відомств. Під час засідання не обговорювали запровадження нових законів або нормативних правил.

Натомість група має взаємодіяти з розробниками передових моделей та іншими компаніями у сфері надінтелекту, організаціями із захисту прав споживачів і громадянських свобод, представниками галузі, а також федеральними й штатними правоохоронними органами.

ШІ став однією з тем проміжних виборів до Конгресу США. Законодавці обох партій звернули увагу на спротив будівництву дата-центрів, які пов'язують зі зростанням вартості електроенергії. Трамп раніше відкидав заклики до жорсткішого державного регулювання ШІ, заявляючи, що це може послабити конкуренцію США з Китаєм. Минулого місяця він сприяв укладенню з керівниками технологічних компаній добровільної угоди щодо оцінювання безпеки систем ШІ зовнішніми аудиторами.

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