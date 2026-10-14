Родини двох тринідадців вимагають від США відповідальності — Al Jazeera

Родини Чада Джозефа та Ріші Самару з Тринідаду і Тобаго в річницю зникнення чоловіків закликали Сполучені Штати до відповідальності. Родичі стверджують, що обидва загинули 14 жовтня 2025 року під час удару США по судну, яке поверталося з Венесуели до Тринідаду і Тобаго.

Як повідомляє Al Jazeera, ще четверо людей загинули внаслідок удару ракетою по цьому судну. За словами родин, Джозеф і Самару працювали у Венесуелі, щоб утримувати свої сім’ї. За два дні до повернення на острови вони телефонували близьким, після чого зв’язок із ними обірвався.

Позов у федеральному суді

У січні сім’ї подали позов про неправомірне заподіяння смерті до федерального суду в Бостоні, штат Массачусетс. Їх представляють Американський союз захисту громадянських свобод (ACLU) та Центр конституційних прав.

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Позивачі наполягають, що Джозеф і Самару були рибалками та сільськогосподарськими робітниками, а не причетними до торгівлі наркотиками. Родини вимагають відповідей щодо обставин удару та відповідальності за загибель чоловіків.

Кампанія ударів по суднах

З вересня 2025 року американські військові атакують малі судна в Карибському морі та східній частині Тихого океану, заявляючи, що на них перевозять так званих наркотерористів. За даними видання, внаслідок цієї кампанії загинули щонайменше 239 людей.

Критики називають ці удари незаконними позасудовими стратами. За даними Al Jazeera, уряд США надав небагато доказів на підтвердження того, що пасажири атакованих човнів займалися наркотрафіком, і публічно не ідентифікував загиблих. Правознавці зазначали, що навіть імовірна причетність людей до злочинної діяльності не робить застосування військової сили для правоохоронних цілей загалом законним за міжнародним правом.

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