Родини загиблих подали кримінальну скаргу на Нетаньягу — Jerusalem Post

В Ізраїлі родини загиблих під час атаки 7 жовтня подали кримінальну скаргу проти прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Вони просять генеральну прокурорку Галі Бахарав-Міару та керівника слідчо-розвідувального підрозділу поліції перевірити, чи він навмисно ввів в оману державного контролера та громадськість, щоб уникнути відповідальності за події 7 жовтня, повідомляє Jerusalem Post.

Що стверджують заявники

Скарга стосується 55-сторінкової відповіді Нетаньягу державному контролеру, поданої у грудні 2025 року та оприлюдненої у лютому 2026-го. Родини стверджують, що в документі вибірково процитовано засекречені матеріали, пропущено попередження та спотворено обговорення політики щодо ХАМАС і загроз, які угруповання становило до атаки.

Заявники просять перевірити можливий замах на шахрайство за обтяжувальних обставин, шахрайство та зловживання довірою, а також імовірне незаконне розкриття засекреченої інформації і матеріалів перевірки державного контролера. На думку родин, ймовірною вигодою від таких дій могло бути схвалення державним контролером і громадськістю версії Нетаньягу, яка знімала б із нього відповідальність.

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Аргументи скарги

Серед заявників — Хагіт і Рубі Чен, чий син, танкіст Ітай Чен, загинув у бою 7 жовтня, а його тіло вивезли до Гази. Скаргу також подали Шарон та Еяль Ешель — батьки військовослужбовиці Роні Ешель, яка загинула на базі Нахаль-Оз. Документ подали адвокати Навот Тель-Цур, Таль Шапіра, Рон Беркман і Шоні Альбек. Колишня суддя Єрусалимського окружного суду Нава Бен-Ор підписала заяву на підтримку наведених у скарзі фактів і правового аналізу.

Родини оскаржують твердження Нетаньягу, що збереження спокою в Газі та стримування ХАМАС ніколи не були його директивами. На їхню думку, записи свідчать про неодноразові вказівки підтримувати спокій у Газі та відкладати конфронтацію. Вони також заперечують його твердження про неотримання або неознайомлення з планом вторгнення ХАМАС «Єрихонська стіна».

Окремо заявники просять перевірити пояснення Нетаньягу щодо коштів із Катару, які, за їхніми твердженнями, спрямовувалися до військового крила ХАМАС, а також його поводження з попередженнями перед атакою. Адвокати родин вважають, що розслідування надало б поліції доступ до оригінальних засекречених документів для встановлення, яку інформацію і коли отримував Нетаньягу.

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