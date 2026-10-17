Родини жертв Шарпевіля оскаржили закон 1961 року в суді ПАР — NPR

У ПАР родини жертв і вцілілі після розстрілу антиапартеїдної демонстрації в Шарпевілі 1960 року подали заяву до Високого суду Гаутенгу. Вони оскаржують подальшу чинність Закону про індемнітет №61 від 1961 року, який, за даними NPR, досі перешкоджає спробам домогтися правового захисту.

21 березня 1960 року поліція відкрила вогонь по учасниках протесту проти законів про перепустки, які обмежували пересування темношкірого населення ПАР, а також місця проживання і працевлаштування. Тоді загинули щонайменше 69 людей.

Заяву подали у вересні. Якщо суд визнає закон неконституційним і дозволить колективний позов від імені вцілілих та утриманців загиблих, учасники справи зможуть висувати індивідуальні вимоги щодо відшкодування збитків. Невідомо, чи живі ще причетні до розстрілу, однак учасники справи сподіваються на репарації.

Вимоги про репарації

71-річна Поліна Матхіньє, чий батько загинув під час розстрілу, долучилася до потенційного колективного позову. Вона розповіла, що після загибелі батька, який був головним годувальником сім’ї, не змогла завершити навчання. За її словами, це позначилося також на житті її дітей та онуків.

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Матхіньє заявила, що в разі отримання виплат витратить кошти на ремонт будинку та освіту чотирьох онуків. Міжнародний юрист із прав людини Деніел Лідер, який консультує команду представників заявників, наголосив на необхідності належно розглянути історичну несправедливість часів апартеїду.

Інші справи часів апартеїду

NPR називає справу Шарпевіля частиною нової хвилі юридичних зусиль, спрямованих на встановлення істини, відповідальності та репарацій за злочини періоду апартеїду. Торік суд встановив, що першого лауреата Нобелівської премії миру з ПАР, колишнього лідера Африканського національного конгресу Альберта Лутулі, у 1967 році до смерті побила поліція апартеїду. Раніше вважалося, що він загинув після зіткнення з потягом.

Також відновили судове розслідування вбивства чотирьох антиапартеїдних активістів, відомих як «Крадокська четвірка», яких 1985 року викрали й убили сили безпеки апартеїду. До суду повернулося і розслідування тортур та смерті лідера руху чорної свідомості Стіва Біко, який помер у поліцейському ув’язненні 1977 року.

Комісія правди і примирення у 1990-х роках відмовила в амністії співробітникам сил безпеки, які свідчили у справі Біко, оскільки визнала їхні свідчення неправдивими. Водночас сотні рекомендацій комісії щодо кримінальних переслідувань відкладали або не виконували. Президент ПАР Сиріл Рамафоса торік започаткував офіційне розслідування, яке має з’ясувати, чи ці рекомендації навмисно не реалізовували; висновки очікують у грудні.

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