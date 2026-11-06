Росія б'є світові рекорди по терористам: щодня за ґрати відправляють по 12 осіб

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У Росії за перші дев’ять місяців 2026 року за так званими терористичними статтями засудили 2013 людей. Військові суди в середньому відправляють до колоній і в’язниць по 12 осіб за кожен робочий день, повідомляє «Первый отдел» із посиланням на дослідження Parubets Analytics.

За даними правозахисників, за цей період суди винесли 1865 вироків — це найбільший показник за весь час спостережень. Для порівняння, протягом 2025 року було ухвалено 1776 таких рішень.

Обвинувачення за статтями про тероризм стали одним із наймасовіших інструментів політичних репресій у РФ. Їх застосовують не лише у справах про теракти, а й щодо людей, яких переслідують за пожертви, перекази коштів, дописи в соцмережах або участь у спільнотах, визнаних терористичними.

Найчастіше вироки виносять за статтею 205.2 КК РФ про публічні заклики до тероризму, його виправдання або пропаганду. За нею засудили 785 людей. Водночас частка таких справ зменшилася з 54,3% до 49,5%. Натомість кількість вироків за сприяння терористичній діяльності (стаття 205.1) зросла за рік на 5%.

У «Первом отделе» зазначають, що російська влада дедалі частіше переслідує людей за фінансову допомогу та участь у певних спільнотах, тоді як частка справ безпосередньо про теракти залишається стабільною.

Найбільше вироків із початку року ухвалив Південний окружний військовий суд — 682. На другому місці 2-й Західний окружний військовий суд із 470 рішеннями. Високу кількість справ у Південному суді правозахисники пояснюють його юрисдикцією, яка охоплює південні регіони Росії, а також окуповані території України.

Водночас судові процеси стали швидшими. Якщо в першому кварталі медіанний термін розгляду таких справ становив 47 днів, то в другому та третьому він скоротився до 37,5 і 37 днів відповідно.

Керівник «Первого отдела» Дмитро Заїр-Бек також попередив про можливе збільшення переслідувань за пожертви через криптовалюту. За його словами, російські силовики можуть аналізувати давні криптовалютні транзакції та виявляти перекази організаціям, які в РФ вважають терористичними, зокрема Фонду боротьби з корупцією.

Окремою проблемою залишається закритість таких справ. За оцінкою правозахисників, персональні дані приховані приблизно у двох третин фігурантів. Часто їх також вносять до реєстру Росфінмоніторингу, однак відомство не пояснює, за що саме людину включили до переліку «терористів та екстремістів».

До реєстру потрапляють і неповнолітні. Наймолодшим фігурантом наразі є 14-річний Микола Нікітін. За даними «Важных историй», він мешкав в одному будинку з убитим льотчиком Сергієм Сечковим, автомобіль якого підірвали. Видання повідомляло, що той міг бути причетний до воєнних злочинів в Україні.

До появи Нікітіна наймолодшою учасницею списку була Софія Мойсеєва із Самари. За словами її матері, дівчина зберігала наклейки із зображенням керченського стрільця та вела Telegram-канал, у публікаціях якого слідчі побачили заклики до тероризму. Жінка також стверджувала, що адмініструвати канал Софії запропонувала 16-річна інтернет-знайома з України.

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