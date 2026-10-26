Росія допустила японських дипломатів до журналіста Hokkaido Shimbun через 13 днів після арешту

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Російська влада вперше надала представникам посольства Японії консульський доступ до журналіста видання Hokkaido Shimbun Юкі Імаї, якого ФСБ затримала на Сахаліні за звинуваченням у шпигунстві. Перша зустріч відбулася 26 жовтня — лише через 13 днів після оголошення про його арешт та переведення до Москви.

За інформацією Міністерства закордонних справ Японії, арештований громадянин скарг на стан здоров’я не має. Відомство знову закликало російську сторону «негайно звільнити громадянина Японії, проявити гуманність, забезпечити справедливе та неупереджене поводження й докласти всіх зусиль для захисту громадян Японії». Раніше МЗС Японії неодноразово висловлювало протест рф, наголошуючи, що затримка допуску дипломатів грубо порушує норми міжнародного права та Консульську конвенцію, яка передбачає надання зустрічі не пізніше ніж через чотири дні після затримання.

Джерело: Агентство. Новости.

Російський суд постановив залишити 34-річного журналіста під вартою щонайменше до 12 грудня. За даними Міжнародної федерації журналістів, у разі засудження йому може загрожувати до 20 років ув’язнення. Організація закликала негайно звільнити Імаї.

Затримання журналіста пов'язують із передачею Німеччині російського хакера, якого Японія затримала у травні на запит Берліна. Хакера називали ключовим учасником міжнародного угруповання Qilin, яке здійснювало кібератаки, зокрема проти японських компаній і лікарень, і рф може запропонувати обміняти його на журналіста.

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