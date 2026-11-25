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Росія передала Китаю громадянина КНР на прізвище Шу, якого підозрюють у незаконному залученні понад 15 млрд юанів (близько 2,25 млрд доларів) від вкладників.

За версією китайської влади, чоловік залучав гроші громадян без необхідних ліцензій. Слідство стверджує, що він обіцяв вкладникам високу прибутковість за фіктивними інвестиційними продуктами.

Російські правоохоронці затримали Шу в листопаді 2025 року. Після цього його екстрадували до Китаю, де він має постати перед правосуддям.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на китайське державне інформаційне агентство «Сіньхуа».

Раніше до Австралії з Польщі екстрадували 26-річного чоловіка, якому висунули обвинувачення у вбивстві 22-річного жителя Пікгерста. Чоловіка доправили до Сіднея, а потім до поліцейського відділку в Маскоті, де йому оголосили обвинувачення.

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