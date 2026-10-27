Росія готує четвертий танкер із дизелем для відправлення до США

0:00 / 0:00

Росія планує 28 жовтня відправити четвертий танкер із дизельним пальним, тоді як ще три судна вже перебувають у дорозі, повідомив віцепрем’єр РФ Олександр Новак.

За словами Новака, четвертий танкер ще не вирушив, його відправлення очікують 28 жовтня.

Минулого тижня російські ЗМІ з посиланням на віцепрем’єра повідомляли, що перше судно з приблизно 40 тисячами тонн дизельного пального мали відправити з Росії до США 22 жовтня.

9 жовтня президенти США та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися про початок постачання російського дизельного пального до США та на світові ринки. Після цього Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію, яка дозволяє такі постачання до 7 квітня 2027 року.

Росія, зі свого боку, оголосила про скасування раніше запроваджених обмежень на експорт дизельного пального. Москва заявляла про готовність поставити на світовий ринок 300 тисяч тонн продукції у жовтні та збільшити обсяг до 500 тисяч тонн у листопаді.

У перспективі експорт може зрости до 3–3,5 млн тонн на місяць, зазначав Новак.

Раніше російський уряд повністю заборонив експорт дизельного пального на початку липня через дефіцит на внутрішньому ринку. Він виник на тлі почастішання атак безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Згодом дію ембарго неодноразово продовжували, востаннє — до 31 жовтня 2026 року включно.

Тим часом у Конгресі США готують розслідування дизельної угоди з путіним.

Російські нафтопереробні заводи нарощують виробництво дизельного пального в жовтні після того, як уряд РФ надав експортні квоти в межах угоди про постачання між Росією та США.

У рф заявили про готовність постачати США будь-які обсяги дизельного пального. При цьому дизель у США вже дорожчий, ніж до паливної угоди з путіним.

Читай нас у