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OSINT-дослідники GeoInsider та SONARROW відстежили підготовку російського морського конвою в порту Балтійська Калінінградської області РФ.

За даними дослідників, військову техніку завантажують на чотири ідентифіковані судна: LADY D, LADY R, ANASTASIIA та ASCALON.

Серед техніки, яку помітили під час завантаження, — бронетранспортери, бронеавтомобілі класу MRAP, бойові машини піхоти, а також транспорт для перевезення вантажів і особового складу.

Пункт призначення конвою наразі невідомий. Водночас, за інформацією дослідників, три з чотирьох суден раніше помічали під час перевезення російського озброєння. Зокрема, судно ANASTASIIA фігурувало в повідомленнях про транспортування військових вантажів до Лівії.

Джерело: GeoInsider, SONARROW

Команда OSINT-каналу Evocation.info встановила особу росіянина, який презентував Володимиру Путіну реактивні «Шахеди» та розповідав про їхні можливості під час військових навчань «Центр-2026». У цей час російські війська продовжували застосовувати такі дрони для ударів по Україні.

На російських базах зберігання залишається лише кілька сотень корпусів танків і бронемашин, придатних для відновлення, після виснаження яких росія змушена буде покладатися виключно на випуск нової техніки.

Нагадаємо, танки Т-62 російська армія використовувала на південному напрямку, вкопуючи як нерухомі вогневі точки.

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