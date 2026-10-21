Росія готує першу поставку дизельного палива до США та планує відновити експорт до кінця року

Росія розраховує до кінця 2026 року відновити обсяги експорту дизельного палива. Москва також заявила про підготовку першої поставки дизеля до США та можливе розширення кола країн-покупців.

Віцепрем’єр-міністр РФ Олександр Новак заявив, що перший танкер із 40 тисячами тонн російського дизельного палива має вирушити до США вже 22 жовтня.

За його словами, процес укладання контрактів між Росією та Сполученими Штатами на постачання дизеля перебуває на завершальній стадії.

У Москві розраховують, що американський напрямок стане частиною ширших планів із відновлення експорту пального. Водночас заяви російської сторони щодо майбутньої поставки та укладення контрактів самі по собі не підтверджують, що відвантаження вже відбулося.

Олександр Новак заявив, що Росія може повністю відновити обсяги експорту дизельного палива до кінця року.

За його словами, ближче до завершення 2026 року російський дизель зможуть отримувати й інші країни, крім США. Однак конкретних держав, які можуть долучитися до закупівель, російський віцепрем’єр не назвав.

Таким чином, Москва розглядає можливість розширення географії постачання пального, проте наразі не оприлюднила подробиць щодо потенційних покупців та обсягів майбутніх поставок.

Окрім перспектив експорту дизельного палива, Олександр Новак висловився щодо газової інфраструктури та співпраці з Китаєм.

За його словами, пошкоджені нитки газопроводів «Північний потік» технічно можна відновити.

Водночас у наведеній заяві не йдеться про конкретні строки проведення ремонтних робіт або ухвалене рішення щодо відновлення газопроводів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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