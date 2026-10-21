Росія готує поставки дизеля до США та пропонує ще й добрива

Росія готова постачати до США не лише дизельне пальне, а й добрива у великих обсягах. Про це Володимир Путін заявив під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. За словами російського президента, перші танкери з дизелем можуть вирушити до Сполучених Штатів уже за кілька днів.

Володимир Путін заявив, що Росія готова продавати США великі обсяги дизельного пального та добрив. За словами Путіна, перші танкери з російським дизелем мають вирушити до Сполучених Штатів «через два-три дні». Кожен із них перевозитиме по 40 тисяч тонн пального. Російський президент також заявив, що на тлі домовленостей із Вашингтоном світові ціни на дизель знизилися на 5–6%.

Віткофф подякував Путіну за скасування обмежень на експорт російського дизельного пального. Він заявив, що це може допомогти стабілізувати світові ринки.

За словами спецпосланця, поставки з Росії можуть бути вигідними американським фермерам і водіям вантажівок. Він також висловив сподівання на розвиток економічних зв’язків між двома країнами. «Я вважаю, що обговорення, які вже тривають, — це дуже хороше підтвердження можливостей, які можуть відкритися для економічної та ділової співпраці між нашими двома країнами», — сказав Віткофф.

Росія обіцяє збільшити експорт дизеля

Раніше віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак повідомив, що перший танкер із російським дизелем має вирушити до США 22 жовтня. За його словами, сторони завершують підготовку контрактів.

Новак заявив, що Росія готова задовольняти потреби американського ринку в межах своїх можливостей. «Ми задовольнятимемо потреби Сполучених Штатів Америки в межах наших можливостей», — сказав він.

Віцепрем’єр також стверджує, що Росія зможе повністю відновити обсяги експорту дизельного пального до кінця року. За його словами, після збільшення виробництва російські постачальники зможуть повернутися до попередніх обсягів поставок і в інші країни.

Що відомо про домовленості Трампа з Путіним

Про так звану «дизельну угоду» Дональд Трамп оголосив 9 жовтня після телефонної розмови з Путіним. За його словами, Росія має поставити на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн пального в жовтні. У листопаді обсяг має зрости до 500 тисяч тонн, а згодом — до одного мільйона тонн. Для реалізації домовленостей Міністерство фінансів США дозволило проводити операції з російським дизелем до 7 квітня 2027 року. Генеральна ліцензія охоплює продаж, доставку, розвантаження та імпорт пального. Вона також дозволяє ввозити його безпосередньо на територію Сполучених Штатів.

Крім того, 16 жовтня Трамп підписав указ, яким відмовився застосовувати частину обмежень, передбачених американським законом про санкції проти Росії. Серед можливих заходів цього закону — мита на російські товари у розмірі 500%. Отже, Москва заявляє про готовність нарощувати постачання дизельного пального до США та пропонує американській стороні ще й добрива. Водночас заяви російських посадовців про майбутні обсяги експорту та строки поставок самі по собі ще не підтверджують, що всі ці поставки вже відбулися. Про це він сказав під час зустрічі зі Стівом Віткоффом, спецпосланцем президента США Дональда Трампа.

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф після зустрічі з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі заявив, що є основа для досягнення домовленості про припинення вогню в Україні. Американська сторона привезла документи з пропозиціями щодо врегулювання війни, однак їхнього змісту поки не розкрили. Під час переговорів Путін також оголосив про звільнення громадянина США Стівена Габбарда, якого російський суд ув’язнив за звинуваченням у найманстві.

США розраховують, що послаблення санкцій щодо російського дизельного палива та інші кроки американської адміністрації спонукатимуть Володимира Путіна до компромісу щодо завершення війни проти України. Водночас наразі невідомо, чи вплинуть ці рішення на позицію Кремля.

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