Росія готує супутникову мережу на 374 апарати як альтернативу Starlink

Росія планує розгорнути нову супутникову мережу «Рассвет-4», яка має складатися з 374 апаратів. Відповідні заявки вже з’явилися в реєстрі Міжнародного союзу електрозв’язку. Нову систему розглядають як альтернативу Starlink, однак попереднє покоління російських супутників поки не змогло вийти на заявлену робочу орбіту.

У документах Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) з’явилися заявки на реєстрацію супутникової мережі «Рассвет-4». Росія планує використати її для створення великого угруповання супутників зв’язку. Згідно з оприлюдненими даними, документи внесли до міжнародного реєстру 29 жовтня 2026 року. Російська сторона подала дві заявки. Перша містить попередню інформацію про майбутню супутникову мережу (Advance Publication Information). Друга стосується координації радіочастот із іншими супутниковими системами (Coordination Request). Це необхідні етапи міжнародної процедури, яка передує використанню заявлених частот.

За планом, до складу «Рассвет-4» мають увійти 374 супутники. Їх хочуть розмістити на висоті близько 800 кілометрів над Землею. Для цього передбачили 17 орбітальних площин, у кожній з яких перебуватиме по 22 апарати. Така конфігурація має забезпечити роботу великої супутникової мережі та передавання даних через космос. У документах також розкрили частину технічних характеристик супутників. Кожен апарат матиме 12 антенних променів: сім використовуватимуть для передавання сигналу, ще п’ять — для його приймання. Крім того, у заявках зазначені робочі частоти та параметри антен.

Система працюватиме у двох основних діапазонах — Ku та Ka. Для передавання сигналу від супутників до наземних терміналів передбачили частоти 10,7–12,725 ГГц і 19,075–20,2 ГГц. А для зв’язку у зворотному напрямку — від земних станцій до супутників — планують використовувати діапазони 14–14,495 ГГц і 29,5–30 ГГц. Окремі частоти також виділили для фідерного та міжсупутникового зв’язку. Перший потрібен для передавання даних між супутниковою системою та наземною інфраструктурою. Другий дає змогу супутникам обмінюватися інформацією безпосередньо між собою. Зазначені частотні параметри не є новими для російського проєкту. Їх визначили ще рішенням Державної комісії з радіочастот Росії від 29 листопада 2021 року.

Попереднє покоління супутників не вийшло на потрібну орбіту

Плани щодо «Рассвет-4» з’явилися на тлі проблем із попереднім поколінням системи. У березні та липні 2026 року Росія вивела на орбіту дві партії супутників «Рассвет-3». Кожна складалася з 16 апаратів. Однак із досягненням запланованої висоти виникли труднощі. Станом на початок листопада два супутники вже зійшли з орбіти, а решта 30 не досягли початково заявленої висоти — близько 800 кілометрів.

Зокрема, 13 апаратів із другої партії стабілізувалися на висоті приблизно 508 кілометрів. Це значно нижче за орбіту, яку раніше вказували в проєктній документації «Бюро 1440» — компанії, що розробляє російську супутникову систему. Водночас сам факт стабілізації супутників на орбіті не означає, що вони досягли запланованих параметрів. Різниця між 508 і 800 кілометрами має значення для роботи всієї мережі, адже висота орбіти впливає на зону покриття та характеристики супутникового зв’язку.

Попри це, російські апарати вже продемонстрували, що можуть передавати дані. Так, 19 вересня 2026 року в межах експерименту жителі одного з населених пунктів Ненецького автономного округу отримали доступ до системи дистанційного електронного голосування через супутниковий канал зв’язку. Цей тест показав, що супутниковий канал можна використовувати для передавання даних на практиці. Однак один успішний експеримент ще не свідчить про готовність повноцінної мережі, яка зможе стабільно обслуговувати велику кількість користувачів.

Чи зможе «Рассвет» стати альтернативою Starlink

Російський проєкт має стати власною системою супутникового зв’язку, яку Москва зможе використовувати замість іноземних рішень, зокрема Starlink. Для цього потрібне не лише виведення сотень апаратів на орбіту, а й створення наземної інфраструктури, сумісних терміналів та стабільного каналу передавання даних. Заявка на реєстрацію «Рассвет-4» свідчить про плани Росії розширити супутникове угруповання. Проте сама реєстрація мережі в Міжнародному союзі електрозв’язку не означає, що супутники вже виготовили або що їхнє розгортання гарантовано відбудеться за заявленим графіком.

Поки що попереднє покоління «Рассвет-3» не досягло запланованої висоти орбіти. Тому Росії ще належить довести, що вона здатна не лише заявити про створення масштабної супутникової системи, а й забезпечити її повноцінну роботу. Про це свідчать документи Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ).

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження нових санкцій проти Росії. Обмеження стосуються російських компаній та осіб, причетних до створення супутникової системи зв’язку «Рассвет», а також 39 суден російського тіньового флоту.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані 49 російських і білоруських підприємств, які беруть участь у створенні супутникової системи «Рассвет». Росія планує використовувати її не лише для звичайного зв’язку, а й для потреб своєї армії — зокрема, управління військами, безпілотниками та ударними системами. У ГУР наголошують, що 23 підприємства й установи з оприлюдненого переліку досі не перебувають під санкціями країн санкційної коаліції.

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