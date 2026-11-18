Наприкінці жовтня — на початку листопада польські спецслужби, поліція та військові запобігли диверсії поблизу кордону з Калінінградською областю Росії.

За інформацією видання, задум передбачав операцію «під чужим прапором»: російські агенти мали проникнути до Польщі та влаштувати напад із численними жертвами, а відповідальність за нього покласти на Україну.

План також передбачав інсценування нападу на об'єкт безпосередньо на території Росії, щоб створити привід для подальшої політичної ескалації.

Як зазначає Rzeczpospolita, Москва розраховувала загострити відносини між Варшавою та Києвом і домогтися припинення польської допомоги Україні.

Сценарій запланованої провокації, за оцінкою видання, нагадував Гляйвіцьку провокацію 1939 року, яку нацистська Німеччина використала як привід для нападу на Польщу.

За даними газети Rzeczpospolita, російська військова розвідка ГРУ планувала масштабну провокацію на території Польщі.

Нещодавно у Польщі в Telegram-чатах для емігрантів поширювали оголошення з пропозицією 500 доларів за нанесення провокаційних написів на пам’ятниках.

Російські провокації проти європейських країн перевіряють готовність Заходу реагувати на загрози та дедалі ближче підводять ситуацію до випробування статті 5 Північноатлантичного договору.

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