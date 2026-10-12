Росія й надалі випробовуватиме НАТО порушеннями повітряного простору та диверсіями — Остін

0:00 / 0:00

Колишній міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Росія й надалі проводитиме скоординовану кампанію з перевірки готовності НАТО до реагування. Йдеться, зокрема, про порушення повітряного простору та диверсії, які не перетинають межу відкритої війни. За таких умов Альянсу доведеться визначити, як саме відповідати на подібні дії Москви.

«Путін уже випробовує НАТО. Ми бачимо порушення повітряного простору літаками й дронами, бачимо диверсії в усьому регіоні. Сторонньому спостерігачеві це може видатися випадковими подіями, але я так не думаю. На мою думку, це скоординовані дії», - сказав він.

Остін припустив, що Росія продовжить цю кампанію: «Путін уже певною мірою розширив свої дії. Думаю, він і надалі триматиме їх нижче порога війни. А НАТО доведеться визначити, як на це реагувати».

Говорячи про можливу відповідь, ексглава Пентагону підтримав країни, які публічно виступили проти російських дій.

«Це правильний перший крок. Водночас державам потрібно ретельно обмірковувати свої дії, координувати їх і враховувати наслідки другого, третього та четвертого порядку. Я не кажу, що не слід давати відсіч. Я кажу, що потрібно знаходити ефективні способи це робити», - пояснив Остін.

Відповідаючи на запитання, чи можуть європейські союзники покладатися на США, він нагадав про зобов’язання за статтею 5, які підтвердили всі члени Альянсу, зокрема Сполучені Штати. Остін також закликав зміцнювати трансатлантичні зв’язки, а європейським країнам - узгоджувати оборонні витрати, спільно виробляти й закуповувати озброєння та забезпечувати сумісність своїх військових спроможностей.

Окремо він відзначив опір України російському вторгненню. За словами Остіна, Путін досі не досяг жодної зі стратегічних цілей, які ставив на початку війни, і "передусім це заслуга українців, їхньої рішучості захищати суверенітет своєї країни".

Про це Остін заявив під час спеціальної розмови на Варшавському безпековому форумі, передає кореспондент Укрінформу.

НАТО готує план перемоги у разі нападу Росії — Bloomberg.

У Польщі речник Міністерства закордонних справ Мацей Вевюр відреагував на лист Москви до НАТО, у якому Російська Федерація — держава-агресор — нібито попередила про можливе застосування ядерної зброї в разі спроби відрізати Калінінградську область.

Читай нас у