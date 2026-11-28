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Російський «Газпром» і турецька державна компанія BOTAŞ продовжили на три роки контракт на постачання природного газу до Туреччини. Сторони домовилися зберегти чинні обсяги та умови постачання.

Крім того, сторони домовилися про постачання до Туреччини скрапленого природного газу (СПГ) російською компанією «Новатек».

«Постачання розпочнеться 1 січня 2027 року. Поки що обсяги невеликі, але йдеться про можливість їх збільшення», — заявив Новак.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак за підсумками засідання турецько-російської міжурядової комісії у Стамбулі, пише Bloomberg.

Водночас Румунія планує продовжити до 31 березня 2028 року обмеження оптової ціни природного газу, що постачається побутовим споживачам і виробникам централізованого теплопостачання. З 1 квітня 2027 року регульовану ціну для виробників планують встановити на рівні 120 румунських леїв за МВт·год замість нинішніх 110 леїв за МВт·год.

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