Росія модернізувала Іскандери для точніших ударів по мостах України — The Telegraph

Російські військові вдосконалили ракети «Іскандер», встановивши на них оптичні та радіолокаційні головки самонаведення, що дає змогу точніше уражати мости. Така модернізація є частиною стратегії Москви, мета якої — розділити Україну навпіл.

Про цього повідомляє The Telegraph.

Перероблена конструкція російських балістичних ракет дозволила їм змінювати напрямок у повітрі та вражати з надзвичайною точністю.

Росіяни оснастили свої ракети "Іскандер" оптичними та радіолокаційними головками самонаведення, які дозволяють зброї вносити корективи в останню секунду, коли вона падає у напрямку своїх цілей.

За словами радника президента України Сергія "Флеша" Бескрестнова, такі головки самонаведення, що забезпечують точність до кількох метрів, використовувалися під час нещодавніх ударів по мостах у Києві.

Один із українських чиновників повідомив, що план Москви також передбачає порушення системи передачі електроенергії із заходу на схід, що може залишити мільйони людей без світла.

Оптична та радіолокаційна головки самонаведення, які, ймовірно, є новою розробкою, виконують радіолокаційне сканування місцевості за кілька секунд до детонації боєголовки, дозволяючи ракетам обійти українські засоби радіоелектронної боротьби

За словами професора військової стратегії та технологій Мауро Гіллі, це може допомогти у вирішенні деяких найсерйозніших тактичних завдань, з якими Росія зіткнулася з початку війни.

«Особливість балістичних ракет полягає в наявності певної похибки, оскільки вони рухаються по параболічній траєкторії. Це означає, що на початковому етапі політ коригується бортовим комп’ютером, який задає ракеті потрібне положення при досягненні певної висоти. Однак на фінальному відрізку ракета рухається, по суті, лише під дією гравітації. «Тепер ситуація змінилася», - пояснив він.

Гіллі зазначив, що удари не призвели до руйнування міцних київських мостів - та й навряд чи могли до цього призвести. Проте вони порушили роботу переправ і паралізували громадський транспорт, що спричинило багатогодинні затори.

Водночас атаки на енергетичну інфраструктуру залишили значну частину міста без електрики, опалення та води.

За словами наукового співробітника аналітичного центру GLOBSEC Максима Безносюка, Росія дедалі частіше завдає ударів по мостах, а спроби розділити енергосистему України на дві частини - вздовж річки Дніпро - почалися ще в грудні минулого року.

«Кремль реалізує те, що інженери називають "острівним режимом" (islanding): мета полягає в тому, щоб роздрібнити енергосистему України на ізольовані сегменти. У таких умовах вони змушені працювати автономно і втрачають можливість перерозподіляти електроенергію від діючих генеруючих потужностей туди, де вона необхідна. Мета - не тільки принести жахи війни в домівки українців, а й завдати удару по оборонній промисловості та системам життєзабезпечення», - розповів він.

Нагадаємо, що російські війська під час чергової атаки на столицю спрямували кілька балістичних ракет у бік Південного мосту. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що мости мають значний запас міцності, тому повністю зруйнувати такі споруди непросто. Водночас ремонт пошкодженого дорожнього покриття потребуватиме певного часу.

У Києві на Південному мосту від 6 листопада відкрили додаткову смугу руху для транспорту, що прямує з лівого на правий берег Дніпра. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.