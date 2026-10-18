Росія може прагнути обміну ув’язненими після затримання журналіста — The Japan Times

У Росії — державі-агресорі — після затримання журналіста японської газети Hokkaido Shimbun зростають припущення, що Москва може використати його для обміну ув’язненими. Російська ФСБ заявила про затримання репортера бюро видання в Южно-Сахалінську за підозрою у шпигунстві. Згодом журналіста перевезли до Москви, де суд санкціонував його утримання під вартою протягом двох місяців.

Як повідомляє The Japan Times, представники посольства Японії в Росії відвідали московський слідчий ізолятор «Лефортово», попередньо погодивши візит із російською стороною. Однак вони не змогли зустрітися з репортером або підтвердити стан його здоров’я.

Японія вимагає консульського доступу

Представник японського посольства не пояснив, чому зустріч не відбулася, але заявив, що дипломати продовжать вимагати якнайшвидшого консульського доступу до затриманого. Міністерство закордонних справ Японії викликало посла Росії в Японії Миколу Ноздрєва та висловило протест. Російське посольство повідомило, що Ноздрєв відкинув позицію японської сторони.

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Версія про можливий обмін

За даними видання, деякі джерела пов’язують затримання журналіста з передачею Німеччині російського хакера, якого Японія затримала у травні на запит Берліна. Хакера називали ключовим учасником міжнародного угруповання Qilin, яке здійснювало кібератаки, зокрема проти японських компаній і лікарень.

Російське незалежне медіа припустило, що затримання репортера могло бути відповіддю Москви на оголошення Токіо про екстрадицію хакера. Експерт із Японії, якого цитував американський мовник, пов’язаний з урядом США, вважає можливим звільнення журналіста в межах обміну, за якого Росія може вимагати звільнення хакерів. За інформацією цього мовника, Москва також може прагнути скасування японських санкцій.

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