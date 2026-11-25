Міністерство енергетики РФ запропонувало продовжити заборону на експорт авіаційного гасу. Тривалість обмежень залежатиме від балансу на внутрішньому ринку.

Російська влада також розглядає можливість продовження заборони на експорт автомобільного бензину.

«У грудні ухвалюватимемо рішення про те, як регулюватиметься експорт (бензину) із січня, залежно від прогнозу балансу», — сказав Новак.

Російський уряд запровадив заборону на експорт авіаційного гасу до кінця листопада 2026 року, а автомобільного бензину — до 31 січня 2027 року. Виняток передбачений для постачання моторного пального в межах міжурядових угод.

Новак також зазначив, що влада оцінюватиме, чи потрібно продовжувати імпорт нафтопродуктів після 2026 року.

«Зараз ситуація досить напружена у зв'язку з тим, що НПЗ перебувають на ремонті, робиться максимум для забезпечення внутрішнього ринку, зокрема за рахунок (імпортних) постачань. Ухвалюватимемо оперативні рішення, усі необхідні», — додав віцепрем’єр.

Росія почала імпортувати нафтопродукти наприкінці липня, намагаючись подолати дефіцит на внутрішньому ринку, спричинений атаками безпілотників на нафтопереробні заводи.

Водночас Олександр Новак відмовився коментувати поточну ситуацію з постачанням дизельного пального в межах угоди, укладеної в жовтні між президентами РФ і США Володимиром Путіним та Дональдом Трампом.

Про це в середу заявив віцепрем’єр Росії Олександр Новак.

Раніше уряд Російської Федерації запровадив тимчасову заборону терміном на три місяці на вивезення окремих видів нафтохімічної продукції за межі Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). До переліку обмежених для експорту товарів увійшов толуол (метилбензол).

У Росії суттєво знизилися обсяги виробництва хімічної продукції подвійного призначення. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що це є наслідком українських далекобійних ударів по промисловій інфраструктурі РФ.

Група ударних БпЛА атакувала одне з найбільших хімічних підприємств росії — завод «Метафракс Кемікал», розташований у місті Губаха.

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