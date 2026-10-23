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Китайський хірург Жень Сяопін, відомий заявами про можливість пересадки людської голови на нове тіло, у жовтні провів у Москві 12-годинну операцію на спинному мозку. Його поява в Росії привернула увагу на тлі повідомлень про масштабне фінансування російських досліджень із продовження життя, які, за даними ЗМІ, курує Марія Воронцова, донька Володимира Путіна.

За інформацією видання, Жень Сяопін працював в Інституті швидкої допомоги імені Скліфосовського в Москві. У статті для New Scientist китайський нейрохірург розповів, що його команда видалила пошкоджену внаслідок травми ділянку спинного мозку пацієнта та замінила її фрагментом нервової тканини, взятої в людини з діагностованою смертю мозку.

Жень Сяопін назвав проведену операцію «першою у світі» трансплантацією спинного мозку. Водночас це твердження є заявою самого хірурга й не означає, що технологія пересадки голови людини вже доведена до практичного застосування.

У коментарі South China Morning Post Жень підтвердив, що провів операцію в Інституті імені Скліфосовського. За даними видання, у Москві він також виконав шість операцій з алогенної трансплантації рук. Під час таких втручань пацієнтам, які втратили кінцівку, пересаджують руку померлого донора.

Китайський хірург, який здобув освіту у США, став відомим у середині 2010-х років. Тоді він разом з італійським нейрохірургом Сержіо Канаверо заявив про намір провести першу в історії операцію з пересадки людської голови на інше тіло.

Жень Сяопін стверджував, що провів серію експериментів із пересадки голів мавп на нові тіла. Своєю чергою, Канаверо розробив хірургічну модель подібної операції на людині, використовуючи два тіла померлих людей.

Однак заплановану операцію так і не провели. Проєкт зіткнувся з різкою критикою медичної спільноти, серйозними етичними питаннями та суспільним обуренням.

Поява китайського хірурга в Москві відбувається на тлі повідомлень про російські дослідницькі програми, спрямовані на продовження життя. За даними ЗМІ, один із таких проєктів отримує значне фінансування з державного бюджету, а його роботу курує Марія Воронцова, донька президента Росії Володимира Путіна.

Водночас інформація про те, що Жень Сяопін долучився до цієї програми, потребує окремого підтвердження. Його робота в московській клініці сама по собі не свідчить про участь у дослідженнях, пов’язаних із продовженням життя російського керівництва.

Про це пише South China Morning Post.

Нагадаємо, у Львові лікарі провели одночасну трансплантацію нирок двом дівчатам — 2-річній Софії та 4-річній Божені. Обидві отримали органи від одного посмертного донора, 49-річного чоловіка з Києва.

У Львові провели першу в історії Дитячої лікарні Святого Миколая трансплантацію печінки семимісячній дитині. Операція тривала близько 12 годин, а донором частини органа для маленького Давида з Івано-Франківщини став його батько.

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