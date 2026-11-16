Росія намагається отримати керівні посади в телекомунікаційній структурі ООН

0:00 / 0:00

Росія прагне здобути місця в керівних органах Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), щоб посилити свій вплив на глобальну телекомунікаційну політику та послабити міжнародну ізоляцію через війну проти України.

Москва претендує, зокрема, на місце в Раді з питань радіорегламенту, яка розглядає скарги щодо перешкод у роботі супутникових сигналів.

За одне з двох місць від регіону Росія змагається з Грузією, Азербайджаном, Казахстаном та Узбекистаном. Також РФ хоче отримати місце в 48-членній раді МСЕ, яка впливає на бюджет, стратегію та управління організацією.

Західні дипломати побоюються, що обрання російських представників покращить міжнародний імідж Москви та дозволить їй посилити вплив у сфері телекомунікацій. За словами одного зі співрозмовників Reuters, частина держав дедалі менше готова публічно виступати проти Росії через втому від війни та прагнення відновити з нею торговельні й безпекові відносини.

Посол України при ООН у Женеві Євген Цимбалюк заявив, що російські атаки завдали телекомунікаційній галузі України збитків на понад 2,5 млрд доларів, без урахування кібератак.

Вибори до керівних органів МСЕ мають відбутися в Досі, столиці Катару. Рішення ухвалюватимуть 194 країни-члени організації.

Джерело: Reuters

Генеральна Асамблея ООН обрала Польщу до Спільної інспекційної групи ООН (JIU) — незалежного органу зовнішнього нагляду за системою Організації Об’єднаних Націй. У голосуванні від Групи східноєвропейських держав Польща випередила Російську Федерацію — державу-агресора — з перевагою в один голос.

рф зобов’язана надати вичерпний список вивезених українських дітей та сформувати незалежний механізм для їхнього возз’єднання з родинами або законними опікунами.

9 листопада постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав Організацію не поширювати неперевірені російські заяви про загибель цивільних на території РФ. Також він наголосив, що не можна прирівнювати російські удари по мирному населенню до українських атак на військові об’єкти на території Росії.

Читай нас у