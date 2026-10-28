Росія намагається посварити Європу зі США та розколоти ЄС зсередини — Сибіга

Росія намагається посварити Європу зі США, посилити суперечки між країнами ЄС і НАТО та спричинити розколи всередині європейських держав. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на пленарному засіданні 78-ї сесії Північної ради. На його думку, відповіддю на ці спроби має стати єдність союзників на всіх трьох рівнях.

Андрій Сибіга закликав західних союзників реалістично оцінювати цілі Москви. За словами міністра, Росія прагне не лише послабити зв’язки між окремими державами, а й загострити суперечки всередині самих країн. «Ми маємо дуже реалістично оцінювати те, чого прагне Москва. За даними нашої розвідки, стратегічна мета Росії — розділити нас на трьох рівнях», — сказав глава українського МЗС.

Перший рівень — відносини між Європою та Сполученими Штатами. На думку Сибіги, Москва прагне послабити співпрацю між ними та створити умови, за яких союзники не зможуть діяти спільно.

Другий рівень — відносини між самими країнами Європейського Союзу та НАТО. Росія намагається поглиблювати розбіжності між державами, які разом працюють над питаннями безпеки й оборони.

Третій рівень — внутрішня ситуація в європейських країнах. За словами міністра, Москва прагне спричинити розколи в суспільствах, зокрема напередодні виборів. Сибіга звернув увагу, що протягом наступного року громадяни більш ніж половини країн ЄС голосуватимуть на виборах.

Відповіддю має стати єдність союзників

Український міністр наголосив, що протидіяти таким спробам потрібно на кожному з трьох рівнів. Для цього Європі та США важливо зберігати спільну позицію, країнам ЄС і НАТО — підтримувати співпрацю, а всередині демократичних держав — не допускати розколів, які можуть послабити суспільство. Окремо Сибіга наголосив на важливості співпраці країн Північної Європи та Балтії, Польщі, України й союзників по НАТО в Чорноморському регіоні.

За його словами, ці держави об’єднують спільні погляди на свободу, безпеку та майбутнє Європи. Міністр назвав три ключові критерії такої співпраці: свобода як головна цінність, реалістичне розуміння загроз з боку Росії та віра в сильну й об’єднану Європу.

Сибіга вважає, що саме через таке бачення можна знайти нові можливості для спільних дій. Зокрема, це стосується підтримки прагнення України вступити до ЄС і НАТО, а також поглиблення практичної співпраці в межах Об’єднаних експедиційних сил — JEF. «Якщо ми почнемо дивитися на політичну карту Європи крізь цю призму, то побачимо багато нових можливостей — від розуміння цінності членства України в НАТО та ЄС до практичної інтеграції в межах JEF уже сьогодні», — зазначив глава МЗС.

Україна хоче повноцінно долучитися до JEF

Сибіга також заявив, що Україна сподівається якнайшвидше стати повноправним учасником цієї ініціативи. Об’єднані експедиційні сили — це оборонне об’єднання під керівництвом Великої Британії, до якого входять країни Північної Європи, Балтії та Нідерланди. Воно спрямоване на швидке реагування на безпекові загрози. Міністр наголосив, що Європа має не лише координувати свої дії, а й розвивати власні можливості для захисту. За його словами, держави повинні мати необхідні засоби, щоб самостійно дбати про безпеку, зокрема захищати повітряний простір і забезпечувати надійний зв’язок. «Досить сірих зон. Досить зон впливу. Разом ми маємо стати єдиною силою, відповідальною за власну долю», — заявив Сибіга.

Він окремо згадав про захист неба та супутниковий зв’язок. На його думку, Європа має бути спроможною забезпечувати ці потреби самостійно, щоб безпека держав не залежала від рішень, які можуть ухвалюватися поза межами регіону. «Це означає, що ми повинні мати власні засоби для захисту нашого неба та забезпечення зв’язку, зокрема супутникового. Щоб ніхто не міг вимкнути нашу безпеку, свободу й майбутнє», — наголосив глава українського МЗС.

Таким чином, Сибіга закликав європейських партнерів і США зміцнювати співпрацю, не допускати внутрішніх розколів і розвивати спільні оборонні можливості. На його думку, узгоджені дії союзників мають стати відповіддю на прагнення Росії послабити Захід. Про це він сказав під час виступу на пленарному засіданні 78-ї сесії Північної (Нордичної) ради.

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