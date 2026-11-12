Росія не хоче бачити Європу за столом переговорів щодо України – Тихановська

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Лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська сподівається, що європейські країни якнайшвидше узгодять питання свого представництва на переговорах щодо досягнення миру в Україні. Водночас вона зазначила, що Росії невигідна участь Європи в цьому процесі.

Тихановська відзначила, "що діалог про мир між Росією та Європою не має сенсу без присутності там європейських лідерів, адже насамперед йдеться про безпеку Європейського Союзу". "Тож, звісно, саме європейські лідери мають вирішити, хто може стати цим представником або чи має їх бути декілька", – сказала вона.

Тихановська висловила сподівання, що це питання буде вирішено дуже скоро, і європейські лідери долучаться до дискусії про мир в Україні.

"Для Росії було б набагато зручніше, якби Європа була відсутня на цих переговорах, оскільки Росія розуміє принципи та тверду позицію Європейського Союзу щодо підтримки України за будь-яку ціну. І їм не потрібен додатковий голос на користь України. Але, звичайно, не Путін має вирішувати, хто сидітиме за столом переговорів, бо ми не повинні більше допускати "ялтинського сценарію", коли доля країн чи народів вирішується без їхньої участі", – сказала лідерка білоруської опозиції.

Про це Тихановська сказала, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти в Дубліні в четвер.

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