Росія не планує нових переговорів зі США та Україною

Росія наразі не планує відновлювати тристоронні переговори зі США та Україною щодо завершення війни. У Москві заявляють, що нових зустрічей найближчим часом не заплановано, хоча при цьому кажуть, що готові до подальших контактів.

Росія поки не збирається відновлювати переговори зі США та Україною щодо завершення війни. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. За його словами, зараз немає конкретних планів щодо нової зустрічі у тристоронньому форматі. «Жодних актуальних планів проведення контактів у цьому форматі на сьогодні немає. Що буде далі, залежить не від нас», — сказав Рябков.

При цьому представник російського МЗС заявив, що Москва нібито залишається відкритою до таких контактів. Водночас відповідальність за припинення тристоронніх зустрічей Рябков поклав на Україну. Заява прозвучала на тлі нових сигналів зі США. Державний секретар США Марко Рубіо 8 жовтня заявив, що війна між Росією та Україною зайшла у «стратегічний тупик». За його словами, зараз не видно чітких перспектив завершити війну дипломатичним шляхом.

Рубіо пояснив, що одна з головних проблем полягає у позиціях сторін. За його словами, Росія вимагає повного контролю над Донбасом, тоді як Україна вважає такі вимоги неприйнятними. Водночас американський держсекретар наголосив, що США не відмовляються від спроб допомогти сторонам домовитися. «Ми вже намагалися зробити це раніше, але поки ця мета залишається недосяжною», — сказав Рубіо.

Він також попередив про ризик подальшого загострення. За словами Рубіо, нинішня ситуація може призвести до ширшої ескалації та втягнути в конфлікт інші країни. Ще раніше Москва давала інші сигнали щодо можливого продовження переговорів. 25 вересня Володимир Путін заявляв, що пропозиції про відновлення переговорів з Україною залишаються «на столі». Тоді він говорив, що Росія готова повернутися до діалогу після виборів до Держдуми.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков також заявляв, що Кремль розраховує на тристоронню зустріч за участю США у жовтні. Про можливість таких переговорів говорили й в Україні. Однак до нової зустрічі справа поки не дійшла. Одним із факторів стали нові американські санкції проти Росії. У Кремлі заявляли, що вони ускладнюють пошук шляхів для мирного врегулювання.

У 2026 році тристоронні переговори за участю Росії, України та США вже проходили. Зустрічі відбулися двічі в Абу-Дабі та ще один раз у Женеві. Швейцарія та Об’єднані Арабські Емірати заявляли про готовність знову прийняти такі переговори. США також намагалися повернути сторони до діалогу восени. На початку вересня Дональд Трамп направив до Москви та Києва своїх представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Однак домовитися про новий етап переговорів тоді не вдалося.

За даними, які наводили Financial Times, одна з головних проблем — територіальні вимоги Росії. Москва продовжує наполягати на передачі їй контролю над Донбасом, тоді як Україна відкидає цю вимогу.

Таким чином, нової тристоронньої зустрічі найближчим часом, схоже, не буде. При цьому США заявляють про готовність і надалі допомагати сторонам шукати шлях до завершення війни, а Москва одночасно говорить про відкритість до контактів і заявляє про відсутність конкретних планів щодо переговорів.

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